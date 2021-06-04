صدر قرار مدير الإدارة القانونية بصحة عسير بتكليف أحمد يحيى أبو سارحة مساعدًا لشؤون التحقيق.
ويملك "أبو سارحة" خبرات طويلة في مجال العمل الرقابي والقانوني في الشأن الصحي.
"أبو سارحة" مساعدًا لشؤون التحقيق في "صحة عسير"
صدر قرار مدير الإدارة القانونية بصحة عسير بتكليف أحمد يحيى أبو سارحة مساعدًا لشؤون التحقيق.
ويملك "أبو سارحة" خبرات طويلة في مجال العمل الرقابي والقانوني في الشأن الصحي.
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"أبو سارحة" مساعدًا لشؤون التحقيق في "صحة عسير"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-06-04
صدر قرار مدير الإدارة القانونية بصحة عسير بتكليف أحمد يحيى أبو سارحة مساعدًا لشؤون التحقيق.
04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
10:04 PM
"أبو سارحة" مساعدًا لشؤون التحقيق في "صحة عسير"
صدر قرار مدير الإدارة القانونية بصحة عسير بتكليف أحمد يحيى أبو سارحة مساعدًا لشؤون التحقيق.
ويملك "أبو سارحة" خبرات طويلة في مجال العمل الرقابي والقانوني في الشأن الصحي.
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