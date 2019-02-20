أظهر مقطع فيديو رائج مهارة طيار مصري في الهبوط بطائرة ركاب في لندن على الرغم من المخاطر العالية أثناء العاصفة العاتية "يونيس" التي ضربت بريطانيا وغرب أوروبا مخلفة نحو 17 ضحية. وفي المقطع الذي جرى تداوله بكثافة خلال الساعات الماضية، نجح الطيار المصري، وليد مراد، بالهبوط بطائرة شركة "مصر للطيران" ببراعة أثناء هبوب العاصفة العاتية، ويظهر في المقطع المرئي تأرجح الطائرة، بينما يمكن سماع صوت الرياح الشديدة بوضوح، إلا أن "مراد" تمكن من المحافظة على هدوئه، وترويض العاصفة والطائرة حتى هبطت بسلام في مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن. وقال الطيار في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية، إنه تلقى تدريبًا عاليًا للقيام بمثل هذا الهبوط، لافتًا إلى أنه أخبر الركاب بحالة الطقس غير الاعتيادي، وأنه في حال فشل الهبوط في هيثرو، سيتوجه إلى مكان آخر للهبوط اضطراريًا. وتداولت عددًا من المنصات الإعلامية الدولية والعربية مقطع الفيديو مشيدين بمهارة الطيار، وقدرته الفائقة على الهبوط سالمًا في ظل أجواء عاصفة، اضطرت غيره من الطيارين إلى الهبوط في أماكن أخرى تجنبًا لحالة الطقس غير الاعتيادية.

شاهد بالفيديو: طيار مصري يتحدى العاصفة العاتية "يونيس" ويهبط بثبات في لندن ياسر نجدي سبق 2022-02-20 أظهر مقطع فيديو رائج مهارة طيار مصري في الهبوط بطائرة ركاب في لندن على الرغم من المخاطر العالية أثناء العاصفة العاتية "يونيس" التي ضربت بريطانيا وغرب أوروبا مخلفة نحو 17 ضحية.



وفي المقطع الذي جرى تداوله بكثافة خلال الساعات الماضية، نجح الطيار المصري، وليد مراد، بالهبوط بطائرة شركة "مصر للطيران" ببراعة أثناء هبوب العاصفة العاتية، ويظهر في المقطع المرئي تأرجح الطائرة، بينما يمكن سماع صوت الرياح الشديدة بوضوح، إلا أن "مراد" تمكن من المحافظة على هدوئه، وترويض العاصفة والطائرة حتى هبطت بسلام في مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن.



وقال الطيار في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية، إنه تلقى تدريبًا عاليًا للقيام بمثل هذا الهبوط، لافتًا إلى أنه أخبر الركاب بحالة الطقس غير الاعتيادي، وأنه في حال فشل الهبوط في هيثرو، سيتوجه إلى مكان آخر للهبوط اضطراريًا.



وتداولت عددًا من المنصات الإعلامية الدولية والعربية مقطع الفيديو مشيدين بمهارة الطيار، وقدرته الفائقة على الهبوط سالمًا في ظل أجواء عاصفة، اضطرت غيره من الطيارين إلى الهبوط في أماكن أخرى تجنبًا لحالة الطقس غير الاعتيادية.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443 02:06 AM

شاهد بالفيديو: طيار مصري يتحدى العاصفة العاتية "يونيس" ويهبط بثبات في لندن قال إنه تلقى تدريبًا عاليًا للقيام بهذا الهبوط





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أظهر مقطع فيديو رائج مهارة طيار مصري في الهبوط بطائرة ركاب في لندن على الرغم من المخاطر العالية أثناء العاصفة العاتية "يونيس" التي ضربت بريطانيا وغرب أوروبا مخلفة نحو 17 ضحية.



وفي المقطع الذي جرى تداوله بكثافة خلال الساعات الماضية، نجح الطيار المصري، وليد مراد، بالهبوط بطائرة شركة "مصر للطيران" ببراعة أثناء هبوب العاصفة العاتية، ويظهر في المقطع المرئي تأرجح الطائرة، بينما يمكن سماع صوت الرياح الشديدة بوضوح، إلا أن "مراد" تمكن من المحافظة على هدوئه، وترويض العاصفة والطائرة حتى هبطت بسلام في مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن.



وقال الطيار في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية، إنه تلقى تدريبًا عاليًا للقيام بمثل هذا الهبوط، لافتًا إلى أنه أخبر الركاب بحالة الطقس غير الاعتيادي، وأنه في حال فشل الهبوط في هيثرو، سيتوجه إلى مكان آخر للهبوط اضطراريًا.



وتداولت عددًا من المنصات الإعلامية الدولية والعربية مقطع الفيديو مشيدين بمهارة الطيار، وقدرته الفائقة على الهبوط سالمًا في ظل أجواء عاصفة، اضطرت غيره من الطيارين إلى الهبوط في أماكن أخرى تجنبًا لحالة الطقس غير الاعتيادية.