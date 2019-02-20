النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد بالفيديو: طيار مصري يتحدى العاصفة العاتية "يونيس" ويهبط بثبات في لندن

قال إنه تلقى تدريبًا عاليًا للقيام بهذا الهبوط

أظهر مقطع فيديو رائج مهارة طيار مصري في الهبوط بطائرة ركاب في لندن على الرغم من المخاطر العالية أثناء العاصفة العاتية "يونيس" التي ضربت بريطانيا وغرب أوروبا مخلفة نحو 17 ضحية.

وفي المقطع الذي جرى تداوله بكثافة خلال الساعات الماضية، نجح الطيار المصري، وليد مراد، بالهبوط بطائرة شركة "مصر للطيران" ببراعة أثناء هبوب العاصفة العاتية، ويظهر في المقطع المرئي تأرجح الطائرة، بينما يمكن سماع صوت الرياح الشديدة بوضوح، إلا أن "مراد" تمكن من المحافظة على هدوئه، وترويض العاصفة والطائرة حتى هبطت بسلام في مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن.

وقال الطيار في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية، إنه تلقى تدريبًا عاليًا للقيام بمثل هذا الهبوط، لافتًا إلى أنه أخبر الركاب بحالة الطقس غير الاعتيادي، وأنه في حال فشل الهبوط في هيثرو، سيتوجه إلى مكان آخر للهبوط اضطراريًا.

وتداولت عددًا من المنصات الإعلامية الدولية والعربية مقطع الفيديو مشيدين بمهارة الطيار، وقدرته الفائقة على الهبوط سالمًا في ظل أجواء عاصفة، اضطرت غيره من الطيارين إلى الهبوط في أماكن أخرى تجنبًا لحالة الطقس غير الاعتيادية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
شاهد بالفيديو: طيار مصري يتحدى العاصفة العاتية "يونيس" ويهبط بثبات في لندن
سبق

أظهر مقطع فيديو رائج مهارة طيار مصري في الهبوط بطائرة ركاب في لندن على الرغم من المخاطر العالية أثناء العاصفة العاتية "يونيس" التي ضربت بريطانيا وغرب أوروبا مخلفة نحو 17 ضحية.

وفي المقطع الذي جرى تداوله بكثافة خلال الساعات الماضية، نجح الطيار المصري، وليد مراد، بالهبوط بطائرة شركة "مصر للطيران" ببراعة أثناء هبوب العاصفة العاتية، ويظهر في المقطع المرئي تأرجح الطائرة، بينما يمكن سماع صوت الرياح الشديدة بوضوح، إلا أن "مراد" تمكن من المحافظة على هدوئه، وترويض العاصفة والطائرة حتى هبطت بسلام في مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن.

وقال الطيار في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية، إنه تلقى تدريبًا عاليًا للقيام بمثل هذا الهبوط، لافتًا إلى أنه أخبر الركاب بحالة الطقس غير الاعتيادي، وأنه في حال فشل الهبوط في هيثرو، سيتوجه إلى مكان آخر للهبوط اضطراريًا.

وتداولت عددًا من المنصات الإعلامية الدولية والعربية مقطع الفيديو مشيدين بمهارة الطيار، وقدرته الفائقة على الهبوط سالمًا في ظل أجواء عاصفة، اضطرت غيره من الطيارين إلى الهبوط في أماكن أخرى تجنبًا لحالة الطقس غير الاعتيادية.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
02:06 AM

شاهد بالفيديو: طيار مصري يتحدى العاصفة العاتية "يونيس" ويهبط بثبات في لندن

قال إنه تلقى تدريبًا عاليًا للقيام بهذا الهبوط

A A A
ياسر نجدي - الرياض
1
975

أظهر مقطع فيديو رائج مهارة طيار مصري في الهبوط بطائرة ركاب في لندن على الرغم من المخاطر العالية أثناء العاصفة العاتية "يونيس" التي ضربت بريطانيا وغرب أوروبا مخلفة نحو 17 ضحية.

وفي المقطع الذي جرى تداوله بكثافة خلال الساعات الماضية، نجح الطيار المصري، وليد مراد، بالهبوط بطائرة شركة "مصر للطيران" ببراعة أثناء هبوب العاصفة العاتية، ويظهر في المقطع المرئي تأرجح الطائرة، بينما يمكن سماع صوت الرياح الشديدة بوضوح، إلا أن "مراد" تمكن من المحافظة على هدوئه، وترويض العاصفة والطائرة حتى هبطت بسلام في مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن.

وقال الطيار في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية، إنه تلقى تدريبًا عاليًا للقيام بمثل هذا الهبوط، لافتًا إلى أنه أخبر الركاب بحالة الطقس غير الاعتيادي، وأنه في حال فشل الهبوط في هيثرو، سيتوجه إلى مكان آخر للهبوط اضطراريًا.

وتداولت عددًا من المنصات الإعلامية الدولية والعربية مقطع الفيديو مشيدين بمهارة الطيار، وقدرته الفائقة على الهبوط سالمًا في ظل أجواء عاصفة، اضطرت غيره من الطيارين إلى الهبوط في أماكن أخرى تجنبًا لحالة الطقس غير الاعتيادية.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,152
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,569
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,220
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,169

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة