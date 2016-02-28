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"الحرس الوطني" تدشن مركز لقاح "كورونا" لمنسوبيها في الرياض

بطاقة استيعابية 2500 شخص لليوم الواحد وهي كمرحلة أولى

وجه وزير الحرس الوطني الأمير ‫عبدالله بن بندر‬، بتدشين مركز لقاحات كوفيد - 19 بالشؤون الصحية التابعة للوزارة ليتم من خلاله استقبال منسوبي ⁧‫وزارة الحرس الوطني‬⁩.

وتضمن توجيه الأمير عبدالله بن بندر، بأن يكون المركز بطاقة استيعابية 2500 شخص لليوم الواحد، وهي كمرحلة أولى بمدينة الرياض.

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"الحرس الوطني" تدشن مركز لقاح "كورونا" لمنسوبيها في الرياض
سبق

وجه وزير الحرس الوطني الأمير ‫عبدالله بن بندر‬، بتدشين مركز لقاحات كوفيد - 19 بالشؤون الصحية التابعة للوزارة ليتم من خلاله استقبال منسوبي ⁧‫وزارة الحرس الوطني‬⁩.

وتضمن توجيه الأمير عبدالله بن بندر، بأن يكون المركز بطاقة استيعابية 2500 شخص لليوم الواحد، وهي كمرحلة أولى بمدينة الرياض.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
04:06 PM

"الحرس الوطني" تدشن مركز لقاح "كورونا" لمنسوبيها في الرياض

بطاقة استيعابية 2500 شخص لليوم الواحد وهي كمرحلة أولى

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متعب البقمي - الرياض
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1,764

وجه وزير الحرس الوطني الأمير ‫عبدالله بن بندر‬، بتدشين مركز لقاحات كوفيد - 19 بالشؤون الصحية التابعة للوزارة ليتم من خلاله استقبال منسوبي ⁧‫وزارة الحرس الوطني‬⁩.

وتضمن توجيه الأمير عبدالله بن بندر، بأن يكون المركز بطاقة استيعابية 2500 شخص لليوم الواحد، وهي كمرحلة أولى بمدينة الرياض.

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