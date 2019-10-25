"ناسا" تنشر صورة سحابة عملاقة تقترب من مصر

مع تحذير من إعصار مداري "غير عادي" صباح السبت

نشرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، صورة تُظهر كتلًا سحابية عملاقة تقترب من أجواء مصر، وسَط تحذيرات من سقوط أمطار غزيرة ورعدية، الجمعة والسبت.

وحسب موقع "بوابة الأهرام"، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: إن صورة "ناسا" تشير إلى توقّع إعصار مداري "غير عادي" في بعض مناطق مصر وإسرائيل؛ مما يُنذر بعواصف وأمطار غزيرة، وربما حتى "فيضانات ساحلية".

وأشارت الصحيفة إلى رصد تكوّن "إعصار مداري نادر" في منطقة شرق البحر المتوسط.

وأضافت أن التوقعات تُعزز مخاوف متعلقة بفيضانات ساحلية وأمطار غزيرة في أقصى شرق مصر، قد تصل أيضًا إلى أجزاء من إسرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن.

وتابعت: "من المرجّح أن تحدث التأثيرات الأكثر أهمية صباح السبت إلى حدود منتصف النهار بالتوقيت المحلي".

وكان مجلس الوزراء المصري قد طالَبَ المواطنين بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان؛ وذلك بعد رصد سحب منخفضة ومتوسطة.

وقال بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، إنه "يناشد المواطنين التزام المنازل، الجمعة، إلا في حالات الضرورة القصوى؛ وذلك بالنسبة لأهالي محافظات السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء؛ وذلك حرصًا على سلامتهم ومنعًا للتكدسات المرورية، ولإتاحة الفرصة لإزالة المياه المتراكمة جراء سقوط الأمطار الغزيرة المتوقعة الجمعة".

وتابع: "أكدت تقارير هيئة الأرصاد استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى السبت؛ على أن تكون ذروتها الجمعة؛ حيث من المتوقع أن يستمر تكوّن وتزايد السحب المنخفضة والمتوسطة التي يصاحبها سقوط الأمطار؛ لتكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ومدن القناة، وتصل حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، بينما تكون الأمطار متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوبًا على مدينتيْ حلايب وشلاتين".