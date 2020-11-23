بوابة أمانة جدة الإلكترونية تصدر 100 ألف رخصة تجارية خلال 2020

استقبلت نحو مليون و200 ألف زائر خلال المدة نفسها من العام الجاري

أصدرت أمانة محافظة جدة 111.420 رخصة تجارية عبر بوابة الأمانة الإلكترونية خلال عام 2020, فيما استقبلت البوابة الإلكترونية نحو مليون و200 ألف زائر خلال المدة نفسها من العام الجاري.

وكشف تقرير الخدمات الإلكترونية في بوابة أمانة جدة، عن بعض إحصائيته للعام الجاري, حيث بلغت المشاركات الواردة من الزوار على البوابة 13.833 مشاركة، إلى جانب إجراء 3.243 محادثة عبر خدمة الاتصال المباشر، وذلك وفق تقرير صادر عن قطاع تقنية المعلومات في الأمانة.

وتم تسجيل أكثر من 337 ألف رسالة نصية للمستفيدين، واستقبال 1974 بلاغاً للدعم الفني، كما سجلت البوابة 412.586 طلبًا لرخصة محل تجاري، و2.669 طلبًا للتسجيل في بوابة الأمانة، و54,217 طلبًا لتفعيل وتحديث بيانات الحساب، و97 طلبًا لرخص العربات والمركبات.

وقد استقبلت البوابة 9.021 مشاركًا في خدمة القرعة الإلكترونية، إضافة لتسجيل 10.467 موعدًا إلكترونيًا، في حين وصل عدد طلبات إضافة السجلات التجارية إلى 227، كما بلغت الحسابات الجديدة المسجلة بالنفاذ الموحد 32.525 حسابًا، وسجلت بوابة أصدقاء جدة 3.693 متطوعًا.

وذكر مساعد أمين جدة لتقنية المعلومات، المهندس يـاسـر بن محمد الشريـف، أن بوابة أمانة جدة تقدم عددًا إضافيًا من الخدمات البلدية الإلكترونية التي يمكن تنفيذها بكل يسر دون الحاجة لمراجعة الأمانة.

وقال إنها شملت طباعة الرخص التجارية، وتسجيل الناخبين في طوائف المهن، وطلبات محطات الكهرباء، وتصاريح مزاولة نشاط بالمناطق العشوائية، وتصاريح الذبح المؤقت "خلال عيد الأضحى"، والتسجيل في نظام المقابر، وطلبات حجز مواعيد الكهرباء، إلى جانب تطوير بوابتها الإلكترونية الداخلية للموظفين لضمان سرعة الوصول للمعلومات وإنجاز المهام.