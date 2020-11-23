النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 231 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 445 خلال الـ24 ساعة الماضية

بوابة أمانة جدة الإلكترونية تصدر 100 ألف رخصة تجارية خلال 2020

استقبلت نحو مليون و200 ألف زائر خلال المدة نفسها من العام الجاري

أصدرت أمانة محافظة جدة 111.420 رخصة تجارية عبر بوابة الأمانة الإلكترونية خلال عام 2020, فيما استقبلت البوابة الإلكترونية نحو مليون و200 ألف زائر خلال المدة نفسها من العام الجاري.

وكشف تقرير الخدمات الإلكترونية في بوابة أمانة جدة، عن بعض إحصائيته للعام الجاري, حيث بلغت المشاركات الواردة من الزوار على البوابة 13.833 مشاركة، إلى جانب إجراء 3.243 محادثة عبر خدمة الاتصال المباشر، وذلك وفق تقرير صادر عن قطاع تقنية المعلومات في الأمانة.

وتم تسجيل أكثر من 337 ألف رسالة نصية للمستفيدين، واستقبال 1974 بلاغاً للدعم الفني، كما سجلت البوابة 412.586 طلبًا لرخصة محل تجاري، و2.669 طلبًا للتسجيل في بوابة الأمانة، و54,217 طلبًا لتفعيل وتحديث بيانات الحساب، و97 طلبًا لرخص العربات والمركبات.
وقد استقبلت البوابة 9.021 مشاركًا في خدمة القرعة الإلكترونية، إضافة لتسجيل 10.467 موعدًا إلكترونيًا، في حين وصل عدد طلبات إضافة السجلات التجارية إلى 227، كما بلغت الحسابات الجديدة المسجلة بالنفاذ الموحد 32.525 حسابًا، وسجلت بوابة أصدقاء جدة 3.693 متطوعًا.

وذكر مساعد أمين جدة لتقنية المعلومات، المهندس يـاسـر بن محمد الشريـف، أن بوابة أمانة جدة تقدم عددًا إضافيًا من الخدمات البلدية الإلكترونية التي يمكن تنفيذها بكل يسر دون الحاجة لمراجعة الأمانة.

وقال إنها شملت طباعة الرخص التجارية، وتسجيل الناخبين في طوائف المهن، وطلبات محطات الكهرباء، وتصاريح مزاولة نشاط بالمناطق العشوائية، وتصاريح الذبح المؤقت "خلال عيد الأضحى"، والتسجيل في نظام المقابر، وطلبات حجز مواعيد الكهرباء، إلى جانب تطوير بوابتها الإلكترونية الداخلية للموظفين لضمان سرعة الوصول للمعلومات وإنجاز المهام.

أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بوابة أمانة جدة الإلكترونية تصدر 100 ألف رخصة تجارية خلال 2020
سبق

أصدرت أمانة محافظة جدة 111.420 رخصة تجارية عبر بوابة الأمانة الإلكترونية خلال عام 2020, فيما استقبلت البوابة الإلكترونية نحو مليون و200 ألف زائر خلال المدة نفسها من العام الجاري.

وكشف تقرير الخدمات الإلكترونية في بوابة أمانة جدة، عن بعض إحصائيته للعام الجاري, حيث بلغت المشاركات الواردة من الزوار على البوابة 13.833 مشاركة، إلى جانب إجراء 3.243 محادثة عبر خدمة الاتصال المباشر، وذلك وفق تقرير صادر عن قطاع تقنية المعلومات في الأمانة.

وتم تسجيل أكثر من 337 ألف رسالة نصية للمستفيدين، واستقبال 1974 بلاغاً للدعم الفني، كما سجلت البوابة 412.586 طلبًا لرخصة محل تجاري، و2.669 طلبًا للتسجيل في بوابة الأمانة، و54,217 طلبًا لتفعيل وتحديث بيانات الحساب، و97 طلبًا لرخص العربات والمركبات.
وقد استقبلت البوابة 9.021 مشاركًا في خدمة القرعة الإلكترونية، إضافة لتسجيل 10.467 موعدًا إلكترونيًا، في حين وصل عدد طلبات إضافة السجلات التجارية إلى 227، كما بلغت الحسابات الجديدة المسجلة بالنفاذ الموحد 32.525 حسابًا، وسجلت بوابة أصدقاء جدة 3.693 متطوعًا.

وذكر مساعد أمين جدة لتقنية المعلومات، المهندس يـاسـر بن محمد الشريـف، أن بوابة أمانة جدة تقدم عددًا إضافيًا من الخدمات البلدية الإلكترونية التي يمكن تنفيذها بكل يسر دون الحاجة لمراجعة الأمانة.

وقال إنها شملت طباعة الرخص التجارية، وتسجيل الناخبين في طوائف المهن، وطلبات محطات الكهرباء، وتصاريح مزاولة نشاط بالمناطق العشوائية، وتصاريح الذبح المؤقت "خلال عيد الأضحى"، والتسجيل في نظام المقابر، وطلبات حجز مواعيد الكهرباء، إلى جانب تطوير بوابتها الإلكترونية الداخلية للموظفين لضمان سرعة الوصول للمعلومات وإنجاز المهام.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
03:49 PM

بوابة أمانة جدة الإلكترونية تصدر 100 ألف رخصة تجارية خلال 2020

استقبلت نحو مليون و200 ألف زائر خلال المدة نفسها من العام الجاري

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
81

أصدرت أمانة محافظة جدة 111.420 رخصة تجارية عبر بوابة الأمانة الإلكترونية خلال عام 2020, فيما استقبلت البوابة الإلكترونية نحو مليون و200 ألف زائر خلال المدة نفسها من العام الجاري.

وكشف تقرير الخدمات الإلكترونية في بوابة أمانة جدة، عن بعض إحصائيته للعام الجاري, حيث بلغت المشاركات الواردة من الزوار على البوابة 13.833 مشاركة، إلى جانب إجراء 3.243 محادثة عبر خدمة الاتصال المباشر، وذلك وفق تقرير صادر عن قطاع تقنية المعلومات في الأمانة.

وتم تسجيل أكثر من 337 ألف رسالة نصية للمستفيدين، واستقبال 1974 بلاغاً للدعم الفني، كما سجلت البوابة 412.586 طلبًا لرخصة محل تجاري، و2.669 طلبًا للتسجيل في بوابة الأمانة، و54,217 طلبًا لتفعيل وتحديث بيانات الحساب، و97 طلبًا لرخص العربات والمركبات.
وقد استقبلت البوابة 9.021 مشاركًا في خدمة القرعة الإلكترونية، إضافة لتسجيل 10.467 موعدًا إلكترونيًا، في حين وصل عدد طلبات إضافة السجلات التجارية إلى 227، كما بلغت الحسابات الجديدة المسجلة بالنفاذ الموحد 32.525 حسابًا، وسجلت بوابة أصدقاء جدة 3.693 متطوعًا.

وذكر مساعد أمين جدة لتقنية المعلومات، المهندس يـاسـر بن محمد الشريـف، أن بوابة أمانة جدة تقدم عددًا إضافيًا من الخدمات البلدية الإلكترونية التي يمكن تنفيذها بكل يسر دون الحاجة لمراجعة الأمانة.

وقال إنها شملت طباعة الرخص التجارية، وتسجيل الناخبين في طوائف المهن، وطلبات محطات الكهرباء، وتصاريح مزاولة نشاط بالمناطق العشوائية، وتصاريح الذبح المؤقت "خلال عيد الأضحى"، والتسجيل في نظام المقابر، وطلبات حجز مواعيد الكهرباء، إلى جانب تطوير بوابتها الإلكترونية الداخلية للموظفين لضمان سرعة الوصول للمعلومات وإنجاز المهام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,039
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,187
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,704
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,488

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة