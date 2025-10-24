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"مجهولون" يشعلون النار في مركبة وسط منزل بـ"الخرج"

الجهات الأمنية باشرت الحادثة.. والتحقيقات لا تزال مستمرة

تعرَّضت مركبة رجل، يعمل في إحدى الجهات الأمنية بمحافظة الخرج، لحادث حريق متعمد وهي متوقفة داخل منزله، وتم إخماد الحريق بعد أن تسبب بضرر كبير للمركبة. ولا تزال الحادثة محل متابعة واهتمام الجهات الأمنية بالمحافظة.

وتفصيلاً، تلقت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الخرج بلاغًا يوم الاثنين الماضي من أحد المواطنين، يفيد بوقوع حريق في مركبة من نوع "يوكن صالون ٢٠١٥"، تقف وسط منزل جاره الذي يعمل بأحد القطاعات الأمنية.

وعلى الفور قامت فِرق الدفاع المدني بمحافظة الخرج بمباشرة الموقع، وعملت على إطفاء الحريق، والسيطرة عليه، ومنعت انتقاله لأرجاء المنزل. كذلك قامت بعمليات تأمين كاملة للموقع، والتأكد من خلوه من الأشخاص، بمن فيهم عائلة رجل الأمن.

ووفقًا للتحقيقات الأولية، فقد اتضح أن مجهولين بعد ترصدهم لرجل الأمن، وبعد مغادرته المنزل، قاموا بكسر الباب الآلي، ثم كسر الزجاج الأمامي للمركبة التي تقف وسط المنزل، وأشعلوا النيران فيها بشكل كثيف؛ الأمر الذي تسبب بضررها بالكامل.

ومن جانبها، فقد باشرت الجهات الأمنية بالمحافظة الحادثة في حينه، وقامت بفتح ملف تحقيقات حولها للوصول للجناة، وتقديمهم للعدالة؛ لينالوا الجزاء الرادع لهم. ولا تزال جهودهم جارية حتى هذه اللحظة.


الخرج الدفاع المدني

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"مجهولون" يشعلون النار في مركبة وسط منزل بـ"الخرج"
سبق

تعرَّضت مركبة رجل، يعمل في إحدى الجهات الأمنية بمحافظة الخرج، لحادث حريق متعمد وهي متوقفة داخل منزله، وتم إخماد الحريق بعد أن تسبب بضرر كبير للمركبة. ولا تزال الحادثة محل متابعة واهتمام الجهات الأمنية بالمحافظة.

وتفصيلاً، تلقت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الخرج بلاغًا يوم الاثنين الماضي من أحد المواطنين، يفيد بوقوع حريق في مركبة من نوع "يوكن صالون ٢٠١٥"، تقف وسط منزل جاره الذي يعمل بأحد القطاعات الأمنية.

وعلى الفور قامت فِرق الدفاع المدني بمحافظة الخرج بمباشرة الموقع، وعملت على إطفاء الحريق، والسيطرة عليه، ومنعت انتقاله لأرجاء المنزل. كذلك قامت بعمليات تأمين كاملة للموقع، والتأكد من خلوه من الأشخاص، بمن فيهم عائلة رجل الأمن.

ووفقًا للتحقيقات الأولية، فقد اتضح أن مجهولين بعد ترصدهم لرجل الأمن، وبعد مغادرته المنزل، قاموا بكسر الباب الآلي، ثم كسر الزجاج الأمامي للمركبة التي تقف وسط المنزل، وأشعلوا النيران فيها بشكل كثيف؛ الأمر الذي تسبب بضررها بالكامل.

ومن جانبها، فقد باشرت الجهات الأمنية بالمحافظة الحادثة في حينه، وقامت بفتح ملف تحقيقات حولها للوصول للجناة، وتقديمهم للعدالة؛ لينالوا الجزاء الرادع لهم. ولا تزال جهودهم جارية حتى هذه اللحظة.


23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
09:57 PM

"مجهولون" يشعلون النار في مركبة وسط منزل بـ"الخرج"

الجهات الأمنية باشرت الحادثة.. والتحقيقات لا تزال مستمرة

A A A
عبدالسلام العنزي - الخرج
15
16,987

تعرَّضت مركبة رجل، يعمل في إحدى الجهات الأمنية بمحافظة الخرج، لحادث حريق متعمد وهي متوقفة داخل منزله، وتم إخماد الحريق بعد أن تسبب بضرر كبير للمركبة. ولا تزال الحادثة محل متابعة واهتمام الجهات الأمنية بالمحافظة.

وتفصيلاً، تلقت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الخرج بلاغًا يوم الاثنين الماضي من أحد المواطنين، يفيد بوقوع حريق في مركبة من نوع "يوكن صالون ٢٠١٥"، تقف وسط منزل جاره الذي يعمل بأحد القطاعات الأمنية.

وعلى الفور قامت فِرق الدفاع المدني بمحافظة الخرج بمباشرة الموقع، وعملت على إطفاء الحريق، والسيطرة عليه، ومنعت انتقاله لأرجاء المنزل. كذلك قامت بعمليات تأمين كاملة للموقع، والتأكد من خلوه من الأشخاص، بمن فيهم عائلة رجل الأمن.

ووفقًا للتحقيقات الأولية، فقد اتضح أن مجهولين بعد ترصدهم لرجل الأمن، وبعد مغادرته المنزل، قاموا بكسر الباب الآلي، ثم كسر الزجاج الأمامي للمركبة التي تقف وسط المنزل، وأشعلوا النيران فيها بشكل كثيف؛ الأمر الذي تسبب بضررها بالكامل.

ومن جانبها، فقد باشرت الجهات الأمنية بالمحافظة الحادثة في حينه، وقامت بفتح ملف تحقيقات حولها للوصول للجناة، وتقديمهم للعدالة؛ لينالوا الجزاء الرادع لهم. ولا تزال جهودهم جارية حتى هذه اللحظة.


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