النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الخارجية اليمني يناقش مع نظيره الصيني المبادرة السعودية لإنهاء الحرب بالبلاد

أكد أنها تعد اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية الميليشيات الحوثية في التوصل إلى سلام شامل

ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك أمس، مع السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، التطورات السياسية وجهود عملية السلام في ضوء مبادرة الأشقاء في المملكة العربية السعودية لإنهاء الحرب وإحلال السلام.

وأشار وزير الخارجية اليمني خلال اللقاء إلى ترحيب الحكومة اليمنية بالمبادرة، منوهًا بأن هذه المبادرة تعد اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية الميليشيات الحوثية في التوصل إلى سلام شامل ومستدام.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) بأن وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني تطرق في اللقاء إلى تواصل التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الانقلابية على محافظة مأرب اليمنية واستهدافها للمناطق الآهلة بالسكان بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة، ولاسيما اعتداءاتها على مخيمات النازحين التي يقطنها أكثر من مليوني شخص، والذين لجؤوا إلى مأرب هربًا من انتهاكات الميليشيات الحوثية، ولم ينتج عن ذلك سوى تفاقم المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء اليمن عمومًا والنازحين على وجه الخصوص.

وجدد الوزير ابن مبارك موقف بلاده الثابت والداعم لسياسة الصين الواحدة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مثمنًا في الوقت ذاته دعم الصين لليمن وحكومته الشرعية ولجهود عملية السلام في اليمن.

ورحب السفير الصيني من جهته، بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة على أساس المرجعيات الأساسية، مجددًا تأكيد موقف بلاده الثابت والداعم لليمن ووحدته واستقراره وسلامة أراضيه.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
وزير الخارجية اليمني يناقش مع نظيره الصيني المبادرة السعودية لإنهاء الحرب بالبلاد
سبق

ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك أمس، مع السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، التطورات السياسية وجهود عملية السلام في ضوء مبادرة الأشقاء في المملكة العربية السعودية لإنهاء الحرب وإحلال السلام.

وأشار وزير الخارجية اليمني خلال اللقاء إلى ترحيب الحكومة اليمنية بالمبادرة، منوهًا بأن هذه المبادرة تعد اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية الميليشيات الحوثية في التوصل إلى سلام شامل ومستدام.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) بأن وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني تطرق في اللقاء إلى تواصل التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الانقلابية على محافظة مأرب اليمنية واستهدافها للمناطق الآهلة بالسكان بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة، ولاسيما اعتداءاتها على مخيمات النازحين التي يقطنها أكثر من مليوني شخص، والذين لجؤوا إلى مأرب هربًا من انتهاكات الميليشيات الحوثية، ولم ينتج عن ذلك سوى تفاقم المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء اليمن عمومًا والنازحين على وجه الخصوص.

وجدد الوزير ابن مبارك موقف بلاده الثابت والداعم لسياسة الصين الواحدة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مثمنًا في الوقت ذاته دعم الصين لليمن وحكومته الشرعية ولجهود عملية السلام في اليمن.

ورحب السفير الصيني من جهته، بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة على أساس المرجعيات الأساسية، مجددًا تأكيد موقف بلاده الثابت والداعم لليمن ووحدته واستقراره وسلامة أراضيه.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
01:13 AM

وزير الخارجية اليمني يناقش مع نظيره الصيني المبادرة السعودية لإنهاء الحرب بالبلاد

أكد أنها تعد اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية الميليشيات الحوثية في التوصل إلى سلام شامل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,294

ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك أمس، مع السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، التطورات السياسية وجهود عملية السلام في ضوء مبادرة الأشقاء في المملكة العربية السعودية لإنهاء الحرب وإحلال السلام.

وأشار وزير الخارجية اليمني خلال اللقاء إلى ترحيب الحكومة اليمنية بالمبادرة، منوهًا بأن هذه المبادرة تعد اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية الميليشيات الحوثية في التوصل إلى سلام شامل ومستدام.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) بأن وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني تطرق في اللقاء إلى تواصل التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الانقلابية على محافظة مأرب اليمنية واستهدافها للمناطق الآهلة بالسكان بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة، ولاسيما اعتداءاتها على مخيمات النازحين التي يقطنها أكثر من مليوني شخص، والذين لجؤوا إلى مأرب هربًا من انتهاكات الميليشيات الحوثية، ولم ينتج عن ذلك سوى تفاقم المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء اليمن عمومًا والنازحين على وجه الخصوص.

وجدد الوزير ابن مبارك موقف بلاده الثابت والداعم لسياسة الصين الواحدة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مثمنًا في الوقت ذاته دعم الصين لليمن وحكومته الشرعية ولجهود عملية السلام في اليمن.

ورحب السفير الصيني من جهته، بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة على أساس المرجعيات الأساسية، مجددًا تأكيد موقف بلاده الثابت والداعم لليمن ووحدته واستقراره وسلامة أراضيه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,437
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,521
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,470
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,736

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة