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البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى ليبيا

موعد ومكان انتشارها في عهدة أردوغان

وافق البرلمان التركي، اليوم (الخميس)، على مذكرة إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، بحسب ما أوردت قناة الإخبارية السعودية.

وأوضحت قناة "تي آر تي" التركية عبر حسابها في "تويتر"، أن البرلمان صوّت بأغلبية 325 برلمانيًّا لصالح المذكرة، فيما أعلن 184 رفضهم لها.

وبموجب المذكرة سيكون تحديد موعد إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها، في عهدة الرئيس رجب طيب أردوغان، ويُمنح هذا التفويض الذي صادق عليه البرلمان لفترة عام واحد قابلة للتمديد.

البرلمان التركي ليبيا التدخل الأجنبي في شؤون ليبيا تركيا التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى ليبيا
سبق

وافق البرلمان التركي، اليوم (الخميس)، على مذكرة إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، بحسب ما أوردت قناة الإخبارية السعودية.

وأوضحت قناة "تي آر تي" التركية عبر حسابها في "تويتر"، أن البرلمان صوّت بأغلبية 325 برلمانيًّا لصالح المذكرة، فيما أعلن 184 رفضهم لها.

وبموجب المذكرة سيكون تحديد موعد إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها، في عهدة الرئيس رجب طيب أردوغان، ويُمنح هذا التفويض الذي صادق عليه البرلمان لفترة عام واحد قابلة للتمديد.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
06:32 PM
اخر تعديل
03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
08:12 PM

البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى ليبيا

موعد ومكان انتشارها في عهدة أردوغان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق البرلمان التركي، اليوم (الخميس)، على مذكرة إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، بحسب ما أوردت قناة الإخبارية السعودية.

وأوضحت قناة "تي آر تي" التركية عبر حسابها في "تويتر"، أن البرلمان صوّت بأغلبية 325 برلمانيًّا لصالح المذكرة، فيما أعلن 184 رفضهم لها.

وبموجب المذكرة سيكون تحديد موعد إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها، في عهدة الرئيس رجب طيب أردوغان، ويُمنح هذا التفويض الذي صادق عليه البرلمان لفترة عام واحد قابلة للتمديد.

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