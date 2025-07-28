الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود
يُصلى عليه بعد صلاة العشاء ليوم الغد بالمسجد الحرام
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
" بيان من الديوان الملكي "
انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الأحد الموافق 25 / 11 / 1440هـ صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليه - إن شاء الله - بعد صلاة العشاء ليوم غدٍ الاثنين الموافق 26 / 11 / 1440هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2019-07-28
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
" بيان من الديوان الملكي "
انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الأحد الموافق 25 / 11 / 1440هـ صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليه - إن شاء الله - بعد صلاة العشاء ليوم غدٍ الاثنين الموافق 26 / 11 / 1440هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
09:30 PM
الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود
يُصلى عليه بعد صلاة العشاء ليوم الغد بالمسجد الحرام
انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الأحد الموافق 25 / 11 / 1440هـ صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليه - إن شاء الله - بعد صلاة العشاء ليوم غدٍ الاثنين الموافق 26 / 11 / 1440هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.