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التلفزيون العماني: السلطان قابوس في حالة صحية مستقرة ويتابع برنامج العلاج

في بيان أصدره ديوان البلاط السلطاني

ذكر التلفزيون العماني نقلاً عن البلاط السلطاني أن السلطان قابوس بن سعيد، في حالة صحية مستقرة وهو يتابع حالياً عمليات العلاج المقررة، طبقاً لـ"رويترز".


وقال ديوان البلاط السلطاني، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء: "مولانا جلالة السلطان المعظم في حال مستقر، ولله الحمد والشكر، ويتابع برنامج العلاج المقرر".


وأضاف البيان أن السلطان قابوس "يوجه شكره وتقديره إلى أبناء شعبه الكرام الميامين في كل أنحاء الوطن العزيز على ما يبدونه من نبل في مشاعرهم، وصدق في دعواتهم، والتفاف حول قيادتهم، سائلاً الله جلت قدرته أن يحفظ عمان وأبناءها الأوفياء، وأن يوفقهم نحو مزيد من التقدم والنماء لتستمر مسيرة التنمية الظافرة إلى الأهداف المرسومة لها".

السلطان قابوس

الرئيسية/ أخبار العالم

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التلفزيون العماني: السلطان قابوس في حالة صحية مستقرة ويتابع برنامج العلاج
سبق

ذكر التلفزيون العماني نقلاً عن البلاط السلطاني أن السلطان قابوس بن سعيد، في حالة صحية مستقرة وهو يتابع حالياً عمليات العلاج المقررة، طبقاً لـ"رويترز".


وقال ديوان البلاط السلطاني، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء: "مولانا جلالة السلطان المعظم في حال مستقر، ولله الحمد والشكر، ويتابع برنامج العلاج المقرر".


وأضاف البيان أن السلطان قابوس "يوجه شكره وتقديره إلى أبناء شعبه الكرام الميامين في كل أنحاء الوطن العزيز على ما يبدونه من نبل في مشاعرهم، وصدق في دعواتهم، والتفاف حول قيادتهم، سائلاً الله جلت قدرته أن يحفظ عمان وأبناءها الأوفياء، وأن يوفقهم نحو مزيد من التقدم والنماء لتستمر مسيرة التنمية الظافرة إلى الأهداف المرسومة لها".

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
05:05 PM

التلفزيون العماني: السلطان قابوس في حالة صحية مستقرة ويتابع برنامج العلاج

في بيان أصدره ديوان البلاط السلطاني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر التلفزيون العماني نقلاً عن البلاط السلطاني أن السلطان قابوس بن سعيد، في حالة صحية مستقرة وهو يتابع حالياً عمليات العلاج المقررة، طبقاً لـ"رويترز".


وقال ديوان البلاط السلطاني، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء: "مولانا جلالة السلطان المعظم في حال مستقر، ولله الحمد والشكر، ويتابع برنامج العلاج المقرر".


وأضاف البيان أن السلطان قابوس "يوجه شكره وتقديره إلى أبناء شعبه الكرام الميامين في كل أنحاء الوطن العزيز على ما يبدونه من نبل في مشاعرهم، وصدق في دعواتهم، والتفاف حول قيادتهم، سائلاً الله جلت قدرته أن يحفظ عمان وأبناءها الأوفياء، وأن يوفقهم نحو مزيد من التقدم والنماء لتستمر مسيرة التنمية الظافرة إلى الأهداف المرسومة لها".

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