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بـ73,705.. إصابات كورونا بأمريكا تتجاوز الـ45 مليون حالة

فيما بلغ إجمالي عدد ‏الوفيات 741,566

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 73,705 إصابات ‏جديدة و1,091 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 45,759,230، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 741,566.‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيسية/ أخبار العالم

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بـ73,705.. إصابات كورونا بأمريكا تتجاوز الـ45 مليون حالة
سبق

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 73,705 إصابات ‏جديدة و1,091 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 45,759,230، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 741,566.‏

29 أكتوبر 2021 - 23 ربيع الأول 1443
10:21 PM

بـ73,705.. إصابات كورونا بأمريكا تتجاوز الـ45 مليون حالة

فيما بلغ إجمالي عدد ‏الوفيات 741,566

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 73,705 إصابات ‏جديدة و1,091 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 45,759,230، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 741,566.‏

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,811
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,846
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,040
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