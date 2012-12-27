ويشتمل المهرجان على عديد من الفعاليات والمناشط التراثية والثقافية والترويحية، وعروض من الموروث الشعبي، وفعاليات ترفيهية مخصصة للأطفال، بجانب مسرح الطفل، وركن خاص للرسم بمشاركة نخبة من الرسامين، إضافة إلى مشاركة الأسر المنتجة التي ستعرض عديداً من المنتجات التراثية والأكلات الشعبية، التي تتوافق مع أجواء إجازة منتصف العام الدراسي الأول.

تنطلق يوم الخميس المقبل، فعاليات مهرجان الشتاء بمدينة السيح الذي تنظمه بلدية الخرج بالساحة الواقعة غرب قصر الملك عبدالعزيز التاريخي في حي العزيزية.

انطلاق مهرجان الشتاء بمدينة السيح الخميس المقبل وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-27 تنطلق يوم الخميس المقبل، فعاليات مهرجان الشتاء بمدينة السيح الذي تنظمه بلدية الخرج بالساحة الواقعة غرب قصر الملك عبدالعزيز التاريخي في حي العزيزية. ويشتمل المهرجان على عديد من الفعاليات والمناشط التراثية والثقافية والترويحية، وعروض من الموروث الشعبي، وفعاليات ترفيهية مخصصة للأطفال، بجانب مسرح الطفل، وركن خاص للرسم بمشاركة نخبة من الرسامين، إضافة إلى مشاركة الأسر المنتجة التي ستعرض عديداً من المنتجات التراثية والأكلات الشعبية، التي تتوافق مع أجواء إجازة منتصف العام الدراسي الأول.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442 12:06 PM

انطلاق مهرجان الشتاء بمدينة السيح الخميس المقبل يشتمل على عديد من الفعاليات والمناشط التراثية والثقافية





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تنطلق يوم الخميس المقبل، فعاليات مهرجان الشتاء بمدينة السيح الذي تنظمه بلدية الخرج بالساحة الواقعة غرب قصر الملك عبدالعزيز التاريخي في حي العزيزية.

ويشتمل المهرجان على عديد من الفعاليات والمناشط التراثية والثقافية والترويحية، وعروض من الموروث الشعبي، وفعاليات ترفيهية مخصصة للأطفال، بجانب مسرح الطفل، وركن خاص للرسم بمشاركة نخبة من الرسامين، إضافة إلى مشاركة الأسر المنتجة التي ستعرض عديداً من المنتجات التراثية والأكلات الشعبية، التي تتوافق مع أجواء إجازة منتصف العام الدراسي الأول.