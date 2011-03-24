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استعداداً للأولمبياد.. الأخضر الأولمبي يفتتح تدريباته في معسكر الرياض

بقيادة المدرب الوطني سعد الشهري

‬دشن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، اليوم الاثنين، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي خلال فترة أيام (FIFA) في مدينة الرياض، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، والمقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، بدأت بتمرين على التمرير، أعقبه مران في مربعات مصغّرة، تلا ذلك مران الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة مصغّرة.

ويواصل الأخضر غداً الثلاثاء تدريباته بحصة مسائية في تمام الرابعة والنصف، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عاماً في تايلاند مطلع العام الماضي والتي حلّ في المركز الثاني خلالها.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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استعداداً للأولمبياد.. الأخضر الأولمبي يفتتح تدريباته في معسكر الرياض
سبق

‬دشن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، اليوم الاثنين، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي خلال فترة أيام (FIFA) في مدينة الرياض، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، والمقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، بدأت بتمرين على التمرير، أعقبه مران في مربعات مصغّرة، تلا ذلك مران الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة مصغّرة.

ويواصل الأخضر غداً الثلاثاء تدريباته بحصة مسائية في تمام الرابعة والنصف، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عاماً في تايلاند مطلع العام الماضي والتي حلّ في المركز الثاني خلالها.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
08:46 PM

استعداداً للأولمبياد.. الأخضر الأولمبي يفتتح تدريباته في معسكر الرياض

بقيادة المدرب الوطني سعد الشهري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬دشن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، اليوم الاثنين، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي خلال فترة أيام (FIFA) في مدينة الرياض، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، والمقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، بدأت بتمرين على التمرير، أعقبه مران في مربعات مصغّرة، تلا ذلك مران الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة مصغّرة.

ويواصل الأخضر غداً الثلاثاء تدريباته بحصة مسائية في تمام الرابعة والنصف، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عاماً في تايلاند مطلع العام الماضي والتي حلّ في المركز الثاني خلالها.

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