النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المباراة شهدت مشاركة "ايغالو" .. الشباب يكسب طويق بسباعية

كسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره طويق 7 / 2 " وديًا" في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، على أرض ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالرياض ، ضمن تحضيرات الشباب لاستئناف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة مشاركة المهاجم النيجيري إيغالو , بعد غيابه عن الفريق منذ العاشر من مارس الماضي بسبب إصابة عضلية.

ويواصل الشباب تحضيراته للقاء الباطن، السبت المقبل ، في الجولة 25 من دوري المحترفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
المباراة شهدت مشاركة "ايغالو" .. الشباب يكسب طويق بسباعية
سبق

كسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره طويق 7 / 2 " وديًا" في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، على أرض ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالرياض ، ضمن تحضيرات الشباب لاستئناف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة مشاركة المهاجم النيجيري إيغالو , بعد غيابه عن الفريق منذ العاشر من مارس الماضي بسبب إصابة عضلية.

ويواصل الشباب تحضيراته للقاء الباطن، السبت المقبل ، في الجولة 25 من دوري المحترفين.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
09:58 PM

المباراة شهدت مشاركة "ايغالو" .. الشباب يكسب طويق بسباعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
989

كسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره طويق 7 / 2 " وديًا" في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، على أرض ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالرياض ، ضمن تحضيرات الشباب لاستئناف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة مشاركة المهاجم النيجيري إيغالو , بعد غيابه عن الفريق منذ العاشر من مارس الماضي بسبب إصابة عضلية.

ويواصل الشباب تحضيراته للقاء الباطن، السبت المقبل ، في الجولة 25 من دوري المحترفين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,889
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,861
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,023
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,161

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة