"راب": بريطانيا تتقاسم المخاوف مع السعودية حيال التهديدات الإيرانية

رحَّب بالمبادرات الخضراء التي أطلقها ولي العهد ووصفها بـ"الضرورية"

أكد دومينيك راب، وزير الخارجية البريطاني، أن بلاده تتقاسم المخاوف مع السعودية حيال التهديدات الإيرانية، حسب "العربية نت".

وفي التفاصيل، أشار "راب" إلى أن المسؤولين البريطانيين يضعون نظراءهم السعوديين في أجواء محادثات فيينا المتعلقة بملف إيران النووي، مؤكدًا: "يجب ألا تمتلك طهران قدرات نووية في المجال العسكري، وسنحد من نشاطات إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة ونحاسبها".

وعن الملاحة في مضيق هرمز قال "راب": "حرية الملاحة والأسلحة النووية تتعلقان بالنظام العالمي، وهي ليست مسألة شخصية، تتعلق بجهة معينة فحسب".

ودعا وزير الخارجية البريطاني إلى محاسبة إيران عما وصفه بـ "أنشطتها الخبيثة".

وعن الأوضاع في اليمن قال دومينيك راب: "يجب تقليص السلوكيات العدائية للحوثيين والإيرانيين"، كاشفًا أن بلاده تتعاون مع الرياض من أجل التصدي للهجمات السيبرانية.

وأشار "راب" إلى التعاون القائم بين بريطانيا والسعودية لمواجهة جائحة كورونا في المجالات الطبية واللوجستية، والتوعية بمواجهة الفيروس، والحد من انتشاره، وتزويد السعودية باللقاحات.

وقال: "إن التعاون البريطاني - السعودي يمتد إلى شؤون البيئة، ومواجهة التغيير المناخي. والسعودية وبريطانيا تتجهان نحو المزيد من إنتاج الطاقة المتجددة سعيًا إلى مستقبل أخضر".

ورحب بالمبادرات الخضراء التي أطلقها ولي العهد السعودي، ووصفها بالضرورية.