طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف برج الجلاء السكني وسط مدينة غزة

يحتوي على مكاتب جميع المؤسسات الدولية والصحافة العالمية

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي برج الجلاء السكني وسط مدينة غزة، ويُشار إلى أن البرج يحتوي على مكاتب جميع المؤسسات الدولية وكذلك مكاتب الصحافة العالمية.

وقالت تقارير صحفية بأن "إسرائيل" أصدرت إخطاراً طلب فيه إخلاء مبنى يضم مكاتب وسائل إعلام دولية كبيرة في مدينة غزة؛ لنيتها تنفيذ ضربة عسكرية إليه.

ووفقاً لتقارير عربية متعددة وردت اليوم السبت، أمهل جيش الاحتلال الإسرائيلي قاطني برج الجلاء في غزة ساعة واحدة لإخلائه.

وأفادت وسائل إعلام متعددة بأن سلاح الجو الإسرائيلي أطلقت عدة صواريخ على المبنى الذي يضم عدداً من الشقق السكنية ومكاتب وسائل إعلام دولية ومحلية متعددة منها شبكة "الجزيرة" ووكالة "أسوشيتد برس"، بالإضافة إلى مكاتب محامين.

وكانت "إسرائيل" قد دمرت عدة أبراج في غزة منذ بداية التصعيد العسكري الحالي حول قطاع غزة مطلع الأسبوع الجاري.