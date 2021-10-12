لاعب الأخضر "النجعي": "رينارد" منحني الضوء الأخضر.. وسنأخذ المباريات المتبقية خطوة بخطوة

أحرز هدفين في مرمى الصين وحصل على نجومية المباراة

أبدى لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سامي النجعي سعادته بانتصار الأخضر على الصين 3/2، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية " الجوهرة المشعة " في جدة، ضمن التصفيات الآسيوية للدور الحاسم والمؤهل لمونديال قطر 2022 ( المجموعة الثانية).

وقال النجعي :" أبارك لوزير الرياضة وللجماهير التي ساندتنا في الملعب والتي في خارج الملعب هذا الانتصار والتربع على قمة المجموعة ".

وعن المستوى الفني العالي الذي قدمه النجعي في المواجهة وإحرازه هدفين في اللقاء، وحصوله على نجومية المباراة، أشار إلى الدعم الكبير الذي يجده من مدرب الأخضر "رينارد" الذي منحه الضوء الأخضر، واعداً بتقديم الأفضل في بقية المباريات، حيث أكد أنهم كلاعبين يأخذون المباريات خطوة بخطوة.