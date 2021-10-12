النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لاعب الأخضر "النجعي": "رينارد" منحني الضوء الأخضر.. وسنأخذ المباريات المتبقية خطوة بخطوة

أحرز هدفين في مرمى الصين وحصل على نجومية المباراة

أبدى لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سامي النجعي سعادته بانتصار الأخضر على الصين 3/2، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية " الجوهرة المشعة " في جدة، ضمن التصفيات الآسيوية للدور الحاسم والمؤهل لمونديال قطر 2022 ( المجموعة الثانية).

وقال النجعي :" أبارك لوزير الرياضة وللجماهير التي ساندتنا في الملعب والتي في خارج الملعب هذا الانتصار والتربع على قمة المجموعة ".

وعن المستوى الفني العالي الذي قدمه النجعي في المواجهة وإحرازه هدفين في اللقاء، وحصوله على نجومية المباراة، أشار إلى الدعم الكبير الذي يجده من مدرب الأخضر "رينارد" الذي منحه الضوء الأخضر، واعداً بتقديم الأفضل في بقية المباريات، حيث أكد أنهم كلاعبين يأخذون المباريات خطوة بخطوة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
لاعب الأخضر "النجعي": "رينارد" منحني الضوء الأخضر.. وسنأخذ المباريات المتبقية خطوة بخطوة
سبق

أبدى لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سامي النجعي سعادته بانتصار الأخضر على الصين 3/2، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية " الجوهرة المشعة " في جدة، ضمن التصفيات الآسيوية للدور الحاسم والمؤهل لمونديال قطر 2022 ( المجموعة الثانية).

وقال النجعي :" أبارك لوزير الرياضة وللجماهير التي ساندتنا في الملعب والتي في خارج الملعب هذا الانتصار والتربع على قمة المجموعة ".

وعن المستوى الفني العالي الذي قدمه النجعي في المواجهة وإحرازه هدفين في اللقاء، وحصوله على نجومية المباراة، أشار إلى الدعم الكبير الذي يجده من مدرب الأخضر "رينارد" الذي منحه الضوء الأخضر، واعداً بتقديم الأفضل في بقية المباريات، حيث أكد أنهم كلاعبين يأخذون المباريات خطوة بخطوة.

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
10:34 PM

لاعب الأخضر "النجعي": "رينارد" منحني الضوء الأخضر.. وسنأخذ المباريات المتبقية خطوة بخطوة

أحرز هدفين في مرمى الصين وحصل على نجومية المباراة

A A A
أحمد سرور - الرياض
1
2,500

أبدى لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سامي النجعي سعادته بانتصار الأخضر على الصين 3/2، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية " الجوهرة المشعة " في جدة، ضمن التصفيات الآسيوية للدور الحاسم والمؤهل لمونديال قطر 2022 ( المجموعة الثانية).

وقال النجعي :" أبارك لوزير الرياضة وللجماهير التي ساندتنا في الملعب والتي في خارج الملعب هذا الانتصار والتربع على قمة المجموعة ".

وعن المستوى الفني العالي الذي قدمه النجعي في المواجهة وإحرازه هدفين في اللقاء، وحصوله على نجومية المباراة، أشار إلى الدعم الكبير الذي يجده من مدرب الأخضر "رينارد" الذي منحه الضوء الأخضر، واعداً بتقديم الأفضل في بقية المباريات، حيث أكد أنهم كلاعبين يأخذون المباريات خطوة بخطوة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,443
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,887
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,034
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,612

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة