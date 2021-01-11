النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 140 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 158 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصناعة" في تقرير 2020: إصدار 903 تراخيص جديدة و515 مصنعًا بدأت الإنتاج

أكدت أن خطط التوطين ساهمت في خلق نحو 39.404 وظائف خلال العام الماضي

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تقرير مؤشراتها السنوي لعام 2020م أن عدد التراخيص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الوزارة للمصانع خلال العام الماضي، بلغ 903 تراخيص، بحجم استثمارات يصل إلى 23.5 مليار ريال؛ فيما بدأ 515 مصنعًا أعمال الإنتاج في العام نفسه.

وأوضحت الوزارة، بحسب بيانات المركز الوطني للمعلومات الصناعية، أن خطط التوطين التي عملت عليها بمشاركة جهات حكومية أخرى خلال عام 2020م؛ ساهمت في خلق نحو 39.404 وظائف، بنسبة توطين تصل إلى 37%؛ مشيرة إلى أن هذه الأرقام جاءت نتيجة للمبادرات المتنوعة الداعمة التي أطلقتها الوزارة لاستقرار القطاع خلال أزمة "كورونا"؛ إذ يعد القطاع الصناعي من أقل القطاعات تأثرًا خلال هذه الأزمة.

وأضافت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في تقرير مؤشراتها لشهر ديسمبر الماضي، أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية ديسمبر، بلغ 9681 منشأة، مقارنة بـ9630 في شهر نوفمبر الماضي؛ لافتة إلى أنه تم الترخيص لـ73 مصنعًا جديدًا خلال هذا الشهر، بحجم استثمارات يتجاوز أكثر من 2 مليار ريال؛ فيما بدأ 30 مصنعًا عمليات الإنتاج؛ بينما أسهَمَ القطاع الصناعي خلال ذات الشهر في خلق 2504 وظائف كان نصيب السعوديين منها 1300 وظيفة.

وذكرت الوزارة بالتفصيل، الأنشطةَ الصناعية في القطاع، والتي يبلغ عدد مصانعها حتى نهاية ديسمبر الماضي 9681 مصنعًا، تشمل 1074 مصنعًا للمنتجات الغذائية، 1268 مصنعًا لمنتجات المطاط، إضافة إلى 1162 مصنعًا لمنتجات المعادن المشكّلة؛ باستثناء الآلات والمعدات، وعدد المصانع لمنتجات المعادن اللافلزية الأخرى يبلغ 1935 مصنعًا، وعدد المصانع للورق ومنتجاته يبلغ 364 مصنعًا، إضافة إلى 323 مصنعًا للمعدات الكهربائية، وكذلك 322 مصنعًا للآلات غير المصنفة، إضافة إلى مصانع الفلزات البالغة 477 مصنعًا؛ فيما بلغ عدد مصانع المواد الكيميائية 951 مصنعًا، و356 مصنعًا متخصصًا في صناعة الأثاث.

يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر بشكل شهري مؤشرات القطاع الصناعي، والتي توضح إجمالي عدد المصانع في المملكة، وحجم الاستثمارات الصناعية، وكذلك الوظائف التي يخلقها القطاع، وكانت الوزارة قد أعلنت مؤخرًا عن حجم النمو في القطاع الصناعي بعد قرار تحمل الدولة للمقابل المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية؛ حيث شهد القطاع نموًّا كبيرًا في عدد المنشآت الصناعية وحجم الاستثمار فيها.

وزارة الصناعة والثروة المعدنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصناعة" في تقرير 2020: إصدار 903 تراخيص جديدة و515 مصنعًا بدأت الإنتاج
سبق

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تقرير مؤشراتها السنوي لعام 2020م أن عدد التراخيص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الوزارة للمصانع خلال العام الماضي، بلغ 903 تراخيص، بحجم استثمارات يصل إلى 23.5 مليار ريال؛ فيما بدأ 515 مصنعًا أعمال الإنتاج في العام نفسه.

وأوضحت الوزارة، بحسب بيانات المركز الوطني للمعلومات الصناعية، أن خطط التوطين التي عملت عليها بمشاركة جهات حكومية أخرى خلال عام 2020م؛ ساهمت في خلق نحو 39.404 وظائف، بنسبة توطين تصل إلى 37%؛ مشيرة إلى أن هذه الأرقام جاءت نتيجة للمبادرات المتنوعة الداعمة التي أطلقتها الوزارة لاستقرار القطاع خلال أزمة "كورونا"؛ إذ يعد القطاع الصناعي من أقل القطاعات تأثرًا خلال هذه الأزمة.

وأضافت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في تقرير مؤشراتها لشهر ديسمبر الماضي، أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية ديسمبر، بلغ 9681 منشأة، مقارنة بـ9630 في شهر نوفمبر الماضي؛ لافتة إلى أنه تم الترخيص لـ73 مصنعًا جديدًا خلال هذا الشهر، بحجم استثمارات يتجاوز أكثر من 2 مليار ريال؛ فيما بدأ 30 مصنعًا عمليات الإنتاج؛ بينما أسهَمَ القطاع الصناعي خلال ذات الشهر في خلق 2504 وظائف كان نصيب السعوديين منها 1300 وظيفة.

وذكرت الوزارة بالتفصيل، الأنشطةَ الصناعية في القطاع، والتي يبلغ عدد مصانعها حتى نهاية ديسمبر الماضي 9681 مصنعًا، تشمل 1074 مصنعًا للمنتجات الغذائية، 1268 مصنعًا لمنتجات المطاط، إضافة إلى 1162 مصنعًا لمنتجات المعادن المشكّلة؛ باستثناء الآلات والمعدات، وعدد المصانع لمنتجات المعادن اللافلزية الأخرى يبلغ 1935 مصنعًا، وعدد المصانع للورق ومنتجاته يبلغ 364 مصنعًا، إضافة إلى 323 مصنعًا للمعدات الكهربائية، وكذلك 322 مصنعًا للآلات غير المصنفة، إضافة إلى مصانع الفلزات البالغة 477 مصنعًا؛ فيما بلغ عدد مصانع المواد الكيميائية 951 مصنعًا، و356 مصنعًا متخصصًا في صناعة الأثاث.

يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر بشكل شهري مؤشرات القطاع الصناعي، والتي توضح إجمالي عدد المصانع في المملكة، وحجم الاستثمارات الصناعية، وكذلك الوظائف التي يخلقها القطاع، وكانت الوزارة قد أعلنت مؤخرًا عن حجم النمو في القطاع الصناعي بعد قرار تحمل الدولة للمقابل المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية؛ حيث شهد القطاع نموًّا كبيرًا في عدد المنشآت الصناعية وحجم الاستثمار فيها.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
02:10 PM

"الصناعة" في تقرير 2020: إصدار 903 تراخيص جديدة و515 مصنعًا بدأت الإنتاج

أكدت أن خطط التوطين ساهمت في خلق نحو 39.404 وظائف خلال العام الماضي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
346

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تقرير مؤشراتها السنوي لعام 2020م أن عدد التراخيص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الوزارة للمصانع خلال العام الماضي، بلغ 903 تراخيص، بحجم استثمارات يصل إلى 23.5 مليار ريال؛ فيما بدأ 515 مصنعًا أعمال الإنتاج في العام نفسه.

وأوضحت الوزارة، بحسب بيانات المركز الوطني للمعلومات الصناعية، أن خطط التوطين التي عملت عليها بمشاركة جهات حكومية أخرى خلال عام 2020م؛ ساهمت في خلق نحو 39.404 وظائف، بنسبة توطين تصل إلى 37%؛ مشيرة إلى أن هذه الأرقام جاءت نتيجة للمبادرات المتنوعة الداعمة التي أطلقتها الوزارة لاستقرار القطاع خلال أزمة "كورونا"؛ إذ يعد القطاع الصناعي من أقل القطاعات تأثرًا خلال هذه الأزمة.

وأضافت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في تقرير مؤشراتها لشهر ديسمبر الماضي، أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية ديسمبر، بلغ 9681 منشأة، مقارنة بـ9630 في شهر نوفمبر الماضي؛ لافتة إلى أنه تم الترخيص لـ73 مصنعًا جديدًا خلال هذا الشهر، بحجم استثمارات يتجاوز أكثر من 2 مليار ريال؛ فيما بدأ 30 مصنعًا عمليات الإنتاج؛ بينما أسهَمَ القطاع الصناعي خلال ذات الشهر في خلق 2504 وظائف كان نصيب السعوديين منها 1300 وظيفة.

وذكرت الوزارة بالتفصيل، الأنشطةَ الصناعية في القطاع، والتي يبلغ عدد مصانعها حتى نهاية ديسمبر الماضي 9681 مصنعًا، تشمل 1074 مصنعًا للمنتجات الغذائية، 1268 مصنعًا لمنتجات المطاط، إضافة إلى 1162 مصنعًا لمنتجات المعادن المشكّلة؛ باستثناء الآلات والمعدات، وعدد المصانع لمنتجات المعادن اللافلزية الأخرى يبلغ 1935 مصنعًا، وعدد المصانع للورق ومنتجاته يبلغ 364 مصنعًا، إضافة إلى 323 مصنعًا للمعدات الكهربائية، وكذلك 322 مصنعًا للآلات غير المصنفة، إضافة إلى مصانع الفلزات البالغة 477 مصنعًا؛ فيما بلغ عدد مصانع المواد الكيميائية 951 مصنعًا، و356 مصنعًا متخصصًا في صناعة الأثاث.

يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر بشكل شهري مؤشرات القطاع الصناعي، والتي توضح إجمالي عدد المصانع في المملكة، وحجم الاستثمارات الصناعية، وكذلك الوظائف التي يخلقها القطاع، وكانت الوزارة قد أعلنت مؤخرًا عن حجم النمو في القطاع الصناعي بعد قرار تحمل الدولة للمقابل المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية؛ حيث شهد القطاع نموًّا كبيرًا في عدد المنشآت الصناعية وحجم الاستثمار فيها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,294
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,997
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,642
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,732

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"خلي الحضانة لأبوها"..!

"خلي الحضانة لأبوها"..!

أحمد عجب
السعودية وحصاد 2020م

السعودية وحصاد 2020م

غسان محمد عسيلان
الحكمة قرار

الحكمة قرار

مها الجبر
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

علي آل شرمة
الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة