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ضبط صالون نسائي ينفذ إجراءات طبية تجميلية دون ترخيص بالقطيف

تمت مصادرة محتوياته وإحالة مالكته للجهات المختصة لاتخاذ اللازم

ضبطت صحة الشرقية صالون تزيين نسائياً يشغّل عيادة طبية بمحافظة القطيف، للقيام ببعض الإجراءات التجميلية دون الحصول على تراخيص نظامية.

وأوضحت صحة الشرقية أنها تلقت بلاغاً من بلدية القطيف يفيد بوجود صالون تزيين نسائي يوجد به عيادة طبية غير مرخصة تعمل بإجراءات تجميلية، وتوجه فريقها المختص لموقع البلاغ، وتم ضبط أجهزة طبية لعمل الليزر، وضبط كميات من عبوات تحتوي على مواد عشبية وزيوت مجهولة المصدر، وكذلك أنبولات طبية منتهية الصلاحية تستخدم لعلاج البشرة.


وأكدت أنه تم تحرير محضر بما تم ضبطه، وإحالة صاحبة الصالون للجهات الرسمية ذات العلاقة، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقها.

صالون تزيين نسائياً محافظة القطيف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط صالون نسائي ينفذ إجراءات طبية تجميلية دون ترخيص بالقطيف
سبق

ضبطت صحة الشرقية صالون تزيين نسائياً يشغّل عيادة طبية بمحافظة القطيف، للقيام ببعض الإجراءات التجميلية دون الحصول على تراخيص نظامية.

وأوضحت صحة الشرقية أنها تلقت بلاغاً من بلدية القطيف يفيد بوجود صالون تزيين نسائي يوجد به عيادة طبية غير مرخصة تعمل بإجراءات تجميلية، وتوجه فريقها المختص لموقع البلاغ، وتم ضبط أجهزة طبية لعمل الليزر، وضبط كميات من عبوات تحتوي على مواد عشبية وزيوت مجهولة المصدر، وكذلك أنبولات طبية منتهية الصلاحية تستخدم لعلاج البشرة.


وأكدت أنه تم تحرير محضر بما تم ضبطه، وإحالة صاحبة الصالون للجهات الرسمية ذات العلاقة، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقها.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
02:06 PM

ضبط صالون نسائي ينفذ إجراءات طبية تجميلية دون ترخيص بالقطيف

تمت مصادرة محتوياته وإحالة مالكته للجهات المختصة لاتخاذ اللازم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضبطت صحة الشرقية صالون تزيين نسائياً يشغّل عيادة طبية بمحافظة القطيف، للقيام ببعض الإجراءات التجميلية دون الحصول على تراخيص نظامية.

وأوضحت صحة الشرقية أنها تلقت بلاغاً من بلدية القطيف يفيد بوجود صالون تزيين نسائي يوجد به عيادة طبية غير مرخصة تعمل بإجراءات تجميلية، وتوجه فريقها المختص لموقع البلاغ، وتم ضبط أجهزة طبية لعمل الليزر، وضبط كميات من عبوات تحتوي على مواد عشبية وزيوت مجهولة المصدر، وكذلك أنبولات طبية منتهية الصلاحية تستخدم لعلاج البشرة.


وأكدت أنه تم تحرير محضر بما تم ضبطه، وإحالة صاحبة الصالون للجهات الرسمية ذات العلاقة، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقها.

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