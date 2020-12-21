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"الشعيبي "محافظاً مكلفاً لخليص

أصدر مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة قراراً يقضي بتكليف رئيس مركز الظبية والجمعة مهند بن حمد بن منصور الشعيبي محافظاً لخليص اعتباراً من اليوم الأحد ولمدة شهر فقط نظراً لتمتع محافظ خليص بإجازة اعتيادية.

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"الشعيبي "محافظاً مكلفاً لخليص
سبق

أصدر مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة قراراً يقضي بتكليف رئيس مركز الظبية والجمعة مهند بن حمد بن منصور الشعيبي محافظاً لخليص اعتباراً من اليوم الأحد ولمدة شهر فقط نظراً لتمتع محافظ خليص بإجازة اعتيادية.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
12:12 AM

"الشعيبي "محافظاً مكلفاً لخليص

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أصدر مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة قراراً يقضي بتكليف رئيس مركز الظبية والجمعة مهند بن حمد بن منصور الشعيبي محافظاً لخليص اعتباراً من اليوم الأحد ولمدة شهر فقط نظراً لتمتع محافظ خليص بإجازة اعتيادية.

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