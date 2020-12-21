"الشعيبي "محافظاً مكلفاً لخليص

أصدر مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة قراراً يقضي بتكليف رئيس مركز الظبية والجمعة مهند بن حمد بن منصور الشعيبي محافظاً لخليص اعتباراً من اليوم الأحد ولمدة شهر فقط نظراً لتمتع محافظ خليص بإجازة اعتيادية.
أصدر مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة قراراً يقضي بتكليف رئيس مركز الظبية والجمعة مهند بن حمد بن منصور الشعيبي محافظاً لخليص اعتباراً من اليوم الأحد ولمدة شهر فقط نظراً لتمتع محافظ خليص بإجازة اعتيادية.
أصدر مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة قراراً يقضي بتكليف رئيس مركز الظبية والجمعة مهند بن حمد بن منصور الشعيبي محافظاً لخليص اعتباراً من اليوم الأحد ولمدة شهر فقط نظراً لتمتع محافظ خليص بإجازة اعتيادية.
أصدر مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة قراراً يقضي بتكليف رئيس مركز الظبية والجمعة مهند بن حمد بن منصور الشعيبي محافظاً لخليص اعتباراً من اليوم الأحد ولمدة شهر فقط نظراً لتمتع محافظ خليص بإجازة اعتيادية.