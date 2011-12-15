بالصور.. منظم المياه يعقد ورشة عمل بعنوان "الورشة التعريفية الأولى لمنظم المياه"

بالتعاون مع غرفة الرياض.. عبر الاتصال المرئي اليوم

عقد منظم المياه بالتعاون مع غرفة الرياض عبر الاتصال المرئي، اليوم، ورشة عمل بعنوان "الورشة التعريفية الأولى لمنظم المياه"، وذلك في مقر الغرفة بمشاركة عدد من المهتمين والمتخصصين.

واستعرضت الورشة التي شارك فيها عدد من مسؤولي منظم المياه، ثلاثة محاور رئيسة شملت: التعريف بمنظم المياه، والهدف من وجود المنظم، وأبرز متطلبات رخصة مزاولة أنشطة خدمة المياه.

وأوضح المنظم خلال الورشة أنه في عام 2021م أُصدِرت 20 رخصة لمزاولة أنشطة خدمات المياه موزعة على 8 أنشطة، مبينًا أنه يتولى البت في المسائل والأمور والشكاوى المتعلقة بأنشطة تقديم الخدمة التي تثيرها الأطراف المعنية، من المستفيدين، أو المرخَّص لهم.

ودعا المنظم جميع المستفيدين للتواصل من خلال الرقم الموحد 939، أو على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي: Water_Regulator@.

ويعمل منظم المياه على متابعة أداء مزودي الخدمة في توفير إمدادات المياه بشكل آمن، وموثوقية، وضمان تحقيق الجودة؛ لحصول كل مستفيد على المياه بما يكفل حماية حقوق الجميع.