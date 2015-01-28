"تعليم تبوك" يسلم 1635 جهازًا لوحيًا لطلاب برنامج "تكافل"

تمثل الدفعة الرابعة من مبادرة التمكين الرقمي للمرحلة الابتدائية

سلمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك على 1635 جهازًا لوحيًا للطلاب، مقدمة من مؤسسة تكافل الخيرية. تمثل الدفعة الرابعة من مبادرة التمكين الرقمي ومخصصة للمرحلة الابتدائية .

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العمري، أن المرحلة الرابعة من المبادرة تهدف لتأمين أجهزة لوحية للطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية ليتمكنوا من متابعة دروسهم من خلال منصة "مدرستي"، مشيداً بالدعم المستمر الذي توليه القيادة الرشيدة للتعليم، وتوفير كل ما يحتاجه الطلاب والطالبات لاستكمال رحلتهم التعليمية.

وأضاف أن تسجيل الطلاب للاستفادة من خدمات برامج "تكافل الخيرية" يتم من خلال لجان تكافل التطوعية في المدارس الحكومية التي تقوم بحصر الطلاب المحتاجين في المدرسة وتسجيلهم من خلال بوابة تكافل الإلكترونية.

وأوضح أن مؤسسة تكافل تقدم عددًا من برامج الدعم الأخرى (المادي والمعنوي والتعليمي) للطلاب والطالبات المستفيدين لمساعدتهم نحو النجاح في دراستهم وتحسين فرصهم الوظيفية والعملية.

ويشمل ذلك برامج التدريب وبرامج التحفيز وتشجيع المتفوقين كجائزة "تفوّق"، وبرامج الدعم العيني "وجبتي" و"كسوتي" وبرنامج التمكين الرقمي "هدية المعرفة" و"دروس التقوية الإلكترونية.