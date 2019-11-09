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مفتي لبنان يدعو إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين

طالب بتشكيل حكومة إنقاذ من أصحاب الاختصاص

دعا مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان مسؤولي البلاد، اليوم السبت، إلى الاستجابة لمطالب المحتجين بالقضاء على الفساد والطائفية.

وفي خطاب بثه التلفزيون بمناسبة ذكرى المولد النبوي قال "دريان": "آن الأوان، والفرصة مواتية، بعد هذه اليقظة الوطنية، أن تبدأ عملية الإصلاح، وأن يتوجه أولو الأمر إلى تشكيل حكومة إنقاذ دون تلكّؤ ولا تأخير، من أصحاب الكفاءة والاختصاص"، وفقا لـ"رويترز".

وتجتاح لبنان أزمة سياسية بعد موجة احتجاجات دفعت رئيس الوزراء سعد الحريري للاستقالة قبل أيام.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مفتي لبنان يدعو إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين
سبق

دعا مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان مسؤولي البلاد، اليوم السبت، إلى الاستجابة لمطالب المحتجين بالقضاء على الفساد والطائفية.

وفي خطاب بثه التلفزيون بمناسبة ذكرى المولد النبوي قال "دريان": "آن الأوان، والفرصة مواتية، بعد هذه اليقظة الوطنية، أن تبدأ عملية الإصلاح، وأن يتوجه أولو الأمر إلى تشكيل حكومة إنقاذ دون تلكّؤ ولا تأخير، من أصحاب الكفاءة والاختصاص"، وفقا لـ"رويترز".

وتجتاح لبنان أزمة سياسية بعد موجة احتجاجات دفعت رئيس الوزراء سعد الحريري للاستقالة قبل أيام.

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
03:53 PM

مفتي لبنان يدعو إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين

طالب بتشكيل حكومة إنقاذ من أصحاب الاختصاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان مسؤولي البلاد، اليوم السبت، إلى الاستجابة لمطالب المحتجين بالقضاء على الفساد والطائفية.

وفي خطاب بثه التلفزيون بمناسبة ذكرى المولد النبوي قال "دريان": "آن الأوان، والفرصة مواتية، بعد هذه اليقظة الوطنية، أن تبدأ عملية الإصلاح، وأن يتوجه أولو الأمر إلى تشكيل حكومة إنقاذ دون تلكّؤ ولا تأخير، من أصحاب الكفاءة والاختصاص"، وفقا لـ"رويترز".

وتجتاح لبنان أزمة سياسية بعد موجة احتجاجات دفعت رئيس الوزراء سعد الحريري للاستقالة قبل أيام.

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