ملتقى "علماء اليمن": تحذيرات من محاولات الحوثي مسخ الهوية والمعتقد الوسطي للشعب اليمني

المشاركون أصدروا البيان الختامي.. ورفعوا الشكر لقيادة المملكة على دورها التاريخي في إنقاذ بلادهم

اختتمت فعاليات ملتقى علماء ودعاة اليمن "اليمن والسعودية في مواجهة الإرهاب والتطرف الحوثي الإيراني" الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً ببرنامج التواصل مع علماء اليمن في مدينة الرياض اليوم الاثنين، برعاية وحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ووزير الأوقاف والإرشاد اليمني الشيخ محمد عيضة شبيبة وعدد من العلماء والدعاة، وبحضور وتغطية إعلامية واسعة محلية ودولية.

وفي البيان الختامي الصادر عن الملتقى، رفع العلماء الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على مواقفهما التاريخية في دعم اليمن واليمنيين في كل المجالات، وأكدوا على وقفة المملكة العربية السعودية الصادقة في دعم الحكومة اليمنية الشرعية لمواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً، وقطع المشروع الصفوي التوسعي في المنطقة.

وقدّم العلماء الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية اليمنية المشير عبدربه منصور هادي وإلى الحكومة الشرعية على الجهود المبذولة لاستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب الحوثي، وطالبوا ببذل الجهود والإمكانيات كافة لحسم المعركة.

وثمّن البيان إعلان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ استمرار دعم العلماء والدعاة لمواصلة العمل التوعوي والدعوي لمواجهة الحملات الحوثية التي تحاول النيل من عقيدة اليمنيين.

وأكد المشاركون على واجب العلماء والدعاة في بذل مزيد من الجهود التوعوية وكشف خطر التطرف والإرهاب على اليمن والمنطقة وفي مقدمتها التطرف الحوثي، واستثمار الوسائل الإعلامية ومنصات الإعلام الحديثة، وكل الوسائل الممكنة للقيام بهذا الدور الديني والوطني.

وأدان البيان الصادر عن الملتقى الانتهاكات الحوثية المتكررة على المدنيين والأعيان المدنية، واستخدام الصواريخ البالستية والطائرات المفخخة في استهداف المدن اليمنية والسعودية، والعمليات الإرهابية التي تستهدف السفن والممرات البحرية، وكل الإرهاب الذي يمارس ضد الشعب اليمني، كما أشاد بالجيش الوطني والمقاومة الشعبية وكل المكونات العسكرية التي تقدم بطولات تاريخية في سبيل الدفاع عن اليمن.

جدير بالذكر أن ملتقى علماء اليمن في المملكة الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة ببرنامج التواصل مع علماء اليمن تحت عنوان "اليمن والمملكة في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي الإيراني"، قد شاركت فيه نخبة من علماء ودعاة اليمن، وقدمت فيه ثماني أوراق عمل ركزت على إبراز جهود المملكة ومساندتها لليمن واليمنيين في مختلف الجوانب العسكرية والإنسانية، وكشف ارتباط الحوثي بإيران، وتبعيته لها، وعداءه للمنطقة، إضافة إلى الأدوار الرسمية والشعبية التي يجب القيام بها لمواجهة الإرهاب الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة، وإبراز دور العلماء والدعاة في المعركة الفكرية والحفاظ على هوية اليمن.