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النصر يفتح ملف الكأس تأهبًا لملاقاة العين.. والبريكان يشارك في التدريبات

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمس السبت مشاركة فراس البريكان، وذلك بعد تعافيه من عارض صحي أصابه في الأيام القليلة الماضية.

ميدانيًّا بدأ الفريق مساء أمس السبت استعداداته لمباراة الفريق القادمة مساء الثلاثاء أمام العين على ملعب مرسول بارك ضمن كأس خادم الحرمين الشريفين.

وانطلقت التدريبات بتمارين لياقية متنوعة، ثم بدأت باستخدام الحواجز والأقماع، فيما اكتفى اللاعبون الذين شاركوا في المباراة الماضية أمام الأهلي بتمارين لياقية واسترجاعية متنوعة، بعدها توجهوا لصالة الحديد والنادي الصحي. وقسّم مدرب الفريق الكرواتي ألين هورفات اللاعبين لمجموعتين، وطبّق لهم جوانب تكتيكية مختلفة.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر إعلامية أن الكرواتي ألين هورفات مدرب فريق النصر وضع عبد الفتاح عسيري ضمن الخيارات المتاحة لتعويض غياب الأرجنتيني بيتي مارتينيز بداعي الإصابة في مواجهة العين الثلاثاء.

كما تأكدت عودة المغربي نور الدين امرابط إلى القائمة الأساسية للفريق العاصمي بعد أن كان بديلاً في المواجهة الدورية الأخيرة أمام الأهلي الخميس.

من جانب آخر، ذكرت المصادر أن عبد المجيد الصليهم شارك في التدريبات الجماعية أمس السبت بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي لإصابته بإجهاد في عضلة الساق، التي غيّبته عن المواجهة السابقة أمام الأهلي في الدوري، وستكون مشاركته أمام العين بيد الجهاز الفني.

كأس الملك النصر العين كأس خادم الحرمين الشريفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يفتح ملف الكأس تأهبًا لملاقاة العين.. والبريكان يشارك في التدريبات
سبق

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمس السبت مشاركة فراس البريكان، وذلك بعد تعافيه من عارض صحي أصابه في الأيام القليلة الماضية.

ميدانيًّا بدأ الفريق مساء أمس السبت استعداداته لمباراة الفريق القادمة مساء الثلاثاء أمام العين على ملعب مرسول بارك ضمن كأس خادم الحرمين الشريفين.

وانطلقت التدريبات بتمارين لياقية متنوعة، ثم بدأت باستخدام الحواجز والأقماع، فيما اكتفى اللاعبون الذين شاركوا في المباراة الماضية أمام الأهلي بتمارين لياقية واسترجاعية متنوعة، بعدها توجهوا لصالة الحديد والنادي الصحي. وقسّم مدرب الفريق الكرواتي ألين هورفات اللاعبين لمجموعتين، وطبّق لهم جوانب تكتيكية مختلفة.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر إعلامية أن الكرواتي ألين هورفات مدرب فريق النصر وضع عبد الفتاح عسيري ضمن الخيارات المتاحة لتعويض غياب الأرجنتيني بيتي مارتينيز بداعي الإصابة في مواجهة العين الثلاثاء.

كما تأكدت عودة المغربي نور الدين امرابط إلى القائمة الأساسية للفريق العاصمي بعد أن كان بديلاً في المواجهة الدورية الأخيرة أمام الأهلي الخميس.

من جانب آخر، ذكرت المصادر أن عبد المجيد الصليهم شارك في التدريبات الجماعية أمس السبت بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي لإصابته بإجهاد في عضلة الساق، التي غيّبته عن المواجهة السابقة أمام الأهلي في الدوري، وستكون مشاركته أمام العين بيد الجهاز الفني.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
12:25 AM

النصر يفتح ملف الكأس تأهبًا لملاقاة العين.. والبريكان يشارك في التدريبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمس السبت مشاركة فراس البريكان، وذلك بعد تعافيه من عارض صحي أصابه في الأيام القليلة الماضية.

ميدانيًّا بدأ الفريق مساء أمس السبت استعداداته لمباراة الفريق القادمة مساء الثلاثاء أمام العين على ملعب مرسول بارك ضمن كأس خادم الحرمين الشريفين.

وانطلقت التدريبات بتمارين لياقية متنوعة، ثم بدأت باستخدام الحواجز والأقماع، فيما اكتفى اللاعبون الذين شاركوا في المباراة الماضية أمام الأهلي بتمارين لياقية واسترجاعية متنوعة، بعدها توجهوا لصالة الحديد والنادي الصحي. وقسّم مدرب الفريق الكرواتي ألين هورفات اللاعبين لمجموعتين، وطبّق لهم جوانب تكتيكية مختلفة.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر إعلامية أن الكرواتي ألين هورفات مدرب فريق النصر وضع عبد الفتاح عسيري ضمن الخيارات المتاحة لتعويض غياب الأرجنتيني بيتي مارتينيز بداعي الإصابة في مواجهة العين الثلاثاء.

كما تأكدت عودة المغربي نور الدين امرابط إلى القائمة الأساسية للفريق العاصمي بعد أن كان بديلاً في المواجهة الدورية الأخيرة أمام الأهلي الخميس.

من جانب آخر، ذكرت المصادر أن عبد المجيد الصليهم شارك في التدريبات الجماعية أمس السبت بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي لإصابته بإجهاد في عضلة الساق، التي غيّبته عن المواجهة السابقة أمام الأهلي في الدوري، وستكون مشاركته أمام العين بيد الجهاز الفني.

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