النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رابطة العالم الإسلامي تدشن مشروع كبش العيد في باكستان

دشنت رابطة العالم الإسلامي بمناسبة عيد الأضحى المبارك مشروع (كبش العيد) في باكستان.

وأقيم حفل بهذه المناسبة اليوم بالمكتب الإقليمي لرابطة العالم الإسلامي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بحضور وزير التعليم لإقليم البنجاب راجه راشد حفيظ، ونائب رئيس البعثة بسفارة المملكة العربية السعودية لدى باكستان محمد بن خلف العنزي، وعدد من المسؤولين الباكستانيين.

وأوضح المدير الإقليمي للرابطة في باكستان الأستاذ سعد بن مسعود الحارثي أن مشروع كبش العيد الذي تم تدشينه اليوم يأتي ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها رابطة العالم الإسلامي كل عام في عدد من دول العالم، وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية في الدول، حيث يتم ذبح الأضاحي وتوزيع لحومها على المستفيدين من الفقراء والمحتاجين.

من جانبه، ثمّن وزير التعليم لإقليم البنجاب راجه راشد حفيظ جهود رابطة العالم الإسلامي، وعلى رأسها الأمين العام الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى على جهودها المميزة في مجال العمل الإنساني، واستشعارها بأحوال المحتاجين من الشعب الباكستاني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رابطة العالم الإسلامي تدشن مشروع كبش العيد في باكستان
سبق

دشنت رابطة العالم الإسلامي بمناسبة عيد الأضحى المبارك مشروع (كبش العيد) في باكستان.

وأقيم حفل بهذه المناسبة اليوم بالمكتب الإقليمي لرابطة العالم الإسلامي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بحضور وزير التعليم لإقليم البنجاب راجه راشد حفيظ، ونائب رئيس البعثة بسفارة المملكة العربية السعودية لدى باكستان محمد بن خلف العنزي، وعدد من المسؤولين الباكستانيين.

وأوضح المدير الإقليمي للرابطة في باكستان الأستاذ سعد بن مسعود الحارثي أن مشروع كبش العيد الذي تم تدشينه اليوم يأتي ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها رابطة العالم الإسلامي كل عام في عدد من دول العالم، وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية في الدول، حيث يتم ذبح الأضاحي وتوزيع لحومها على المستفيدين من الفقراء والمحتاجين.

من جانبه، ثمّن وزير التعليم لإقليم البنجاب راجه راشد حفيظ جهود رابطة العالم الإسلامي، وعلى رأسها الأمين العام الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى على جهودها المميزة في مجال العمل الإنساني، واستشعارها بأحوال المحتاجين من الشعب الباكستاني.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
07:05 PM
اخر تعديل
01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
09:55 PM

رابطة العالم الإسلامي تدشن مشروع كبش العيد في باكستان

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
399

دشنت رابطة العالم الإسلامي بمناسبة عيد الأضحى المبارك مشروع (كبش العيد) في باكستان.

وأقيم حفل بهذه المناسبة اليوم بالمكتب الإقليمي لرابطة العالم الإسلامي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بحضور وزير التعليم لإقليم البنجاب راجه راشد حفيظ، ونائب رئيس البعثة بسفارة المملكة العربية السعودية لدى باكستان محمد بن خلف العنزي، وعدد من المسؤولين الباكستانيين.

وأوضح المدير الإقليمي للرابطة في باكستان الأستاذ سعد بن مسعود الحارثي أن مشروع كبش العيد الذي تم تدشينه اليوم يأتي ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها رابطة العالم الإسلامي كل عام في عدد من دول العالم، وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية في الدول، حيث يتم ذبح الأضاحي وتوزيع لحومها على المستفيدين من الفقراء والمحتاجين.

من جانبه، ثمّن وزير التعليم لإقليم البنجاب راجه راشد حفيظ جهود رابطة العالم الإسلامي، وعلى رأسها الأمين العام الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى على جهودها المميزة في مجال العمل الإنساني، واستشعارها بأحوال المحتاجين من الشعب الباكستاني.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,595
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,110
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,801
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,334

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة