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الرياض.. إغلاق ٦٤٨ منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية

الأمانة: خلال 24 ألف جولة نفّذتها الفِرَق الرقابية خلال أسبوع

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن إغلاق ٦٤٨ منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: ٢٤ ألف جولة رقابية في #الرياض خلال أسبوع للتحقق من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبلدية نتج عنها إغلاق ٦٤٨ منشأة مخالفة.

أمانة الرياض الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض.. إغلاق ٦٤٨ منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية
سبق

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن إغلاق ٦٤٨ منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: ٢٤ ألف جولة رقابية في #الرياض خلال أسبوع للتحقق من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبلدية نتج عنها إغلاق ٦٤٨ منشأة مخالفة.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
08:36 AM

الرياض.. إغلاق ٦٤٨ منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية

الأمانة: خلال 24 ألف جولة نفّذتها الفِرَق الرقابية خلال أسبوع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت أمانة منطقة الرياض عن إغلاق ٦٤٨ منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: ٢٤ ألف جولة رقابية في #الرياض خلال أسبوع للتحقق من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبلدية نتج عنها إغلاق ٦٤٨ منشأة مخالفة.

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