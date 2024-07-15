الرياض.. إغلاق ٦٤٨ منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن إغلاق ٦٤٨ منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: ٢٤ ألف جولة رقابية في #الرياض خلال أسبوع للتحقق من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبلدية نتج عنها إغلاق ٦٤٨ منشأة مخالفة.
أعلنت أمانة منطقة الرياض عن إغلاق ٦٤٨ منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: ٢٤ ألف جولة رقابية في #الرياض خلال أسبوع للتحقق من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبلدية نتج عنها إغلاق ٦٤٨ منشأة مخالفة.أمانة الرياض الرياض
أعلنت أمانة منطقة الرياض عن إغلاق ٦٤٨ منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: ٢٤ ألف جولة رقابية في #الرياض خلال أسبوع للتحقق من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبلدية نتج عنها إغلاق ٦٤٨ منشأة مخالفة.
أعلنت أمانة منطقة الرياض عن إغلاق ٦٤٨ منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: ٢٤ ألف جولة رقابية في #الرياض خلال أسبوع للتحقق من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبلدية نتج عنها إغلاق ٦٤٨ منشأة مخالفة.