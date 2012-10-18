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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

نفّذوا جولات تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال

اقتحم 75 مستوطنًا المسجد الأقصى المبارك اليوم، من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 75 مستوطنًا اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته، تركزت في الأجزاء الشرقية منه.

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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
سبق

اقتحم 75 مستوطنًا المسجد الأقصى المبارك اليوم، من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 75 مستوطنًا اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته، تركزت في الأجزاء الشرقية منه.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
03:31 PM

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

نفّذوا جولات تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اقتحم 75 مستوطنًا المسجد الأقصى المبارك اليوم، من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 75 مستوطنًا اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته، تركزت في الأجزاء الشرقية منه.

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