عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

نفّذوا جولات تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال

اقتحم 75 مستوطنًا المسجد الأقصى المبارك اليوم، من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 75 مستوطنًا اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته، تركزت في الأجزاء الشرقية منه.