وفي التفاصيل، فقد أقدم مواطن أربعيني، يعاني اعتلالات نفسية، ومتزوج، وأب لطفلتَيْن، على إطلاق النار على نفسه من بندقية صيد من نوع "شوزن"، كانت في منزلهم بمحافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة. وقد تسلم مركز شرطة ثريبان القضية، وبدأ تحقيقاته.

فتحت الجهات الأمنية في محافظة العرضيات تحقيقاتها في حادثة انتحار مواطن بسلاح ناري أمس الجمعة.

في العرضيات.. مواطن يضع حدًّا لحياته بطلقة من بندقية "شوزن" عبدالعزيز الشهري سبق 2020-05-30 فتحت الجهات الأمنية في محافظة العرضيات تحقيقاتها في حادثة انتحار مواطن بسلاح ناري أمس الجمعة. وفي التفاصيل، فقد أقدم مواطن أربعيني، يعاني اعتلالات نفسية، ومتزوج، وأب لطفلتَيْن، على إطلاق النار على نفسه من بندقية صيد من نوع "شوزن"، كانت في منزلهم بمحافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة. وقد تسلم مركز شرطة ثريبان القضية، وبدأ تحقيقاته.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441 01:53 AM

في العرضيات.. مواطن يضع حدًّا لحياته بطلقة من بندقية "شوزن" أربعيني يعاني اعتلالات نفسية.. والجهات الأمنية تحقق في القضية





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فتحت الجهات الأمنية في محافظة العرضيات تحقيقاتها في حادثة انتحار مواطن بسلاح ناري أمس الجمعة.

وفي التفاصيل، فقد أقدم مواطن أربعيني، يعاني اعتلالات نفسية، ومتزوج، وأب لطفلتَيْن، على إطلاق النار على نفسه من بندقية صيد من نوع "شوزن"، كانت في منزلهم بمحافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة. وقد تسلم مركز شرطة ثريبان القضية، وبدأ تحقيقاته.