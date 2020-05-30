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في العرضيات.. مواطن يضع حدًّا لحياته بطلقة من بندقية "شوزن"

أربعيني يعاني اعتلالات نفسية.. والجهات الأمنية تحقق في القضية

فتحت الجهات الأمنية في محافظة العرضيات تحقيقاتها في حادثة انتحار مواطن بسلاح ناري أمس الجمعة.

وفي التفاصيل، فقد أقدم مواطن أربعيني، يعاني اعتلالات نفسية، ومتزوج، وأب لطفلتَيْن، على إطلاق النار على نفسه من بندقية صيد من نوع "شوزن"، كانت في منزلهم بمحافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة. وقد تسلم مركز شرطة ثريبان القضية، وبدأ تحقيقاته.

الجهات الأمنية انتحار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في العرضيات.. مواطن يضع حدًّا لحياته بطلقة من بندقية "شوزن"
سبق

فتحت الجهات الأمنية في محافظة العرضيات تحقيقاتها في حادثة انتحار مواطن بسلاح ناري أمس الجمعة.

وفي التفاصيل، فقد أقدم مواطن أربعيني، يعاني اعتلالات نفسية، ومتزوج، وأب لطفلتَيْن، على إطلاق النار على نفسه من بندقية صيد من نوع "شوزن"، كانت في منزلهم بمحافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة. وقد تسلم مركز شرطة ثريبان القضية، وبدأ تحقيقاته.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
01:53 AM

في العرضيات.. مواطن يضع حدًّا لحياته بطلقة من بندقية "شوزن"

أربعيني يعاني اعتلالات نفسية.. والجهات الأمنية تحقق في القضية

A A A
عبدالعزيز الشهري - العرضيات
10
15,461

فتحت الجهات الأمنية في محافظة العرضيات تحقيقاتها في حادثة انتحار مواطن بسلاح ناري أمس الجمعة.

وفي التفاصيل، فقد أقدم مواطن أربعيني، يعاني اعتلالات نفسية، ومتزوج، وأب لطفلتَيْن، على إطلاق النار على نفسه من بندقية صيد من نوع "شوزن"، كانت في منزلهم بمحافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة. وقد تسلم مركز شرطة ثريبان القضية، وبدأ تحقيقاته.

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