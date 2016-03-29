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ولي العهد يناقش مع رئيس الوزراء العراقي مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"

جرى استعراض فوائد المشروع للمنطقة والعالم وأهمها لمواجهة التحديات البيئية

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بدولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.

وجرى خلال الاتصال بحث مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" التي أعلن عنها سمو ولي العهد والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة لزراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وأهمية رفع كفاءة إنتاج عمليات إنتاج النفط والاستفادة من ريادة المملكة العربية السعودية في ذلك.

كما جرى استعراض فوائد المشروع للمنطقة والعالم وأهمها مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة بها، إضافة إلى تحقيق خفض في معدلات الكربون العالمية.

وقد بارك رئيس الوزراء العراقي هذه المبادرة، مؤكداً العمل مع المملكة ودعم بلاده لكل ما يحقق لهذه المبادرة أهدافها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يناقش مع رئيس الوزراء العراقي مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"
سبق

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بدولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.

وجرى خلال الاتصال بحث مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" التي أعلن عنها سمو ولي العهد والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة لزراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وأهمية رفع كفاءة إنتاج عمليات إنتاج النفط والاستفادة من ريادة المملكة العربية السعودية في ذلك.

كما جرى استعراض فوائد المشروع للمنطقة والعالم وأهمها مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة بها، إضافة إلى تحقيق خفض في معدلات الكربون العالمية.

وقد بارك رئيس الوزراء العراقي هذه المبادرة، مؤكداً العمل مع المملكة ودعم بلاده لكل ما يحقق لهذه المبادرة أهدافها.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
12:42 AM
اخر تعديل
29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
01:16 AM

ولي العهد يناقش مع رئيس الوزراء العراقي مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"

جرى استعراض فوائد المشروع للمنطقة والعالم وأهمها لمواجهة التحديات البيئية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بدولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.

وجرى خلال الاتصال بحث مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" التي أعلن عنها سمو ولي العهد والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة لزراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وأهمية رفع كفاءة إنتاج عمليات إنتاج النفط والاستفادة من ريادة المملكة العربية السعودية في ذلك.

كما جرى استعراض فوائد المشروع للمنطقة والعالم وأهمها مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة بها، إضافة إلى تحقيق خفض في معدلات الكربون العالمية.

وقد بارك رئيس الوزراء العراقي هذه المبادرة، مؤكداً العمل مع المملكة ودعم بلاده لكل ما يحقق لهذه المبادرة أهدافها.

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