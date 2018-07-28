قفزة قياسية.. إصابة 22291 تركياً بـ"كورونا" في آخر 24 ساعة

إجمالي الحالات بلغ 5.6 ملايين

أفادت وزارة الصحة التركية، بتسجيل 22291 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، مقابل 19761 أمس، في قفزة قياسية لأول مرة منذ أوائل مايو.

وأضافت أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 5.66 مليون حالة.

وبينت الوزارة أنها رصدت 76 وفاة جديدة ناجمة عن المرض خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقابل 51 أمس، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا نقطة 51124 شخصاً.







وتعد تركيا الدولة الـ7 عالمياً من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، والـ19 من حيث عدد الوفيات.

