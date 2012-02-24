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في تونس اليوم .. انطلاق المؤتمر السادس للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية

يناقش حماية الضحايا والشهود ويستعرض تجارب الوزارات

انطلقت في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية، اليوم، أعمال المؤتمر السادس للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، بمشاركة المسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وقال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان في كلمة بهذه المناسبة: "إن الظروف التي نجتمع فيها اليوم ظروف دقيقة تُصرَفُ فيها كلُّ الجهود وتُحشَدُ فيها كلُّ الطاقات لمواجهة جائحة كوفيد 19 التي تعصف بالعالم منذ أكثر من عام، فهذه الأوضاع يجب ألا تصرفنا عن الاهتمام بحقوق الإنسان وتعزيزها".

وأكد كومان أنه برغم المهام المستجدة التي تلقيها الجائحة على عاتق الأجهزة الأمنية، وخاصة السهر على تطبيق إجراءات الحجر الصحي وحظر التجول، فإنه ينبغي لهذه الأجهزة ألا تغفل عن مسؤوليتها الأساسية في تعزيز حقوق الإنسان والحرص على احترامها، بل يجب عليها في ظل هذه الظروف أن تُضاعف من اهتمامها بتلك الحقوق.

ويناقش المؤتمر على مدى يومين عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ منها حماية الضحايا والشهود في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، وتصور لموقع إلكتروني خاص بالأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، بالإضافة إلى استعراض تجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان.

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في تونس اليوم .. انطلاق المؤتمر السادس للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية
سبق

انطلقت في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية، اليوم، أعمال المؤتمر السادس للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، بمشاركة المسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وقال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان في كلمة بهذه المناسبة: "إن الظروف التي نجتمع فيها اليوم ظروف دقيقة تُصرَفُ فيها كلُّ الجهود وتُحشَدُ فيها كلُّ الطاقات لمواجهة جائحة كوفيد 19 التي تعصف بالعالم منذ أكثر من عام، فهذه الأوضاع يجب ألا تصرفنا عن الاهتمام بحقوق الإنسان وتعزيزها".

وأكد كومان أنه برغم المهام المستجدة التي تلقيها الجائحة على عاتق الأجهزة الأمنية، وخاصة السهر على تطبيق إجراءات الحجر الصحي وحظر التجول، فإنه ينبغي لهذه الأجهزة ألا تغفل عن مسؤوليتها الأساسية في تعزيز حقوق الإنسان والحرص على احترامها، بل يجب عليها في ظل هذه الظروف أن تُضاعف من اهتمامها بتلك الحقوق.

ويناقش المؤتمر على مدى يومين عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ منها حماية الضحايا والشهود في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، وتصور لموقع إلكتروني خاص بالأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، بالإضافة إلى استعراض تجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
04:56 PM

في تونس اليوم .. انطلاق المؤتمر السادس للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية

يناقش حماية الضحايا والشهود ويستعرض تجارب الوزارات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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انطلقت في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية، اليوم، أعمال المؤتمر السادس للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، بمشاركة المسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وقال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان في كلمة بهذه المناسبة: "إن الظروف التي نجتمع فيها اليوم ظروف دقيقة تُصرَفُ فيها كلُّ الجهود وتُحشَدُ فيها كلُّ الطاقات لمواجهة جائحة كوفيد 19 التي تعصف بالعالم منذ أكثر من عام، فهذه الأوضاع يجب ألا تصرفنا عن الاهتمام بحقوق الإنسان وتعزيزها".

وأكد كومان أنه برغم المهام المستجدة التي تلقيها الجائحة على عاتق الأجهزة الأمنية، وخاصة السهر على تطبيق إجراءات الحجر الصحي وحظر التجول، فإنه ينبغي لهذه الأجهزة ألا تغفل عن مسؤوليتها الأساسية في تعزيز حقوق الإنسان والحرص على احترامها، بل يجب عليها في ظل هذه الظروف أن تُضاعف من اهتمامها بتلك الحقوق.

ويناقش المؤتمر على مدى يومين عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ منها حماية الضحايا والشهود في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، وتصور لموقع إلكتروني خاص بالأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، بالإضافة إلى استعراض تجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان.

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