103 برامج لتدريب 25 ألفًا و850 مستفيدًا عن بُعد في "تعليم الرياض"

"الوهيبي" يؤكد دعمه جميع الجهود الحكومية الرامية لتخفيف آثار كورونا

أطلقت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض 103 برامج تدريبية عن بُعد تزامنًا مع الاحترازات الحكومية في أزمة جائحة كورونا "كوفيد- 19" العالمية.

وأكد حمد بن ناصر الوهيبي، المدير العام للتعليم في منطقة الرياض، دعمه جميع الجهود الحكومية الرامية إلى التخفيف من آثار الجائحة العالمية، إضافة إلى الاستفادة القصوى للعمل والتعليم والتدريب عن بُعد في تطوير مهارات منسوبي الإدارة من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية والطلبة وأولياء أمورهم.

وأشار الوهيبي إلى أن البرامج الـ 103 للتدريب عن بُعد تستهدف 25 ألفًا و850 مستفيدًا، قدمتها إدارات الموارد البشرية، وإرشاد الطالبات، وإدارة النشاط الطلابي "بنين"، وإدارة تقنية المعلومات، وإدارة التدريب التربوي، وإدارة النشاط الطلابي "بنات".

وثمّن المدير العام جهود مديري الإدارات المنفذة للبرامج، ودعا إلى تسخير الإمكانات كافة لاستفادة شاغلي الوظائف التعليمية والإداريين والطلبة وأولياء أمورهم من التعليم والعمل عن بُعد، داعيًا الله أن تمرَّ جائحة كورونا على بلادنا بردًا وسلامًا في القريب العاجل.

من جانبه، أوضح علي بن محمد الغامدي، مدير إدارة الإعلام التوبوي المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، أن البرامج التي أُطلقت شملت 44 برنامجًا، أطلقتها إدارة التدريب التربوي لتدريب سبعة آلاف معلم، و21 برنامجًا أطلقتها إدارة الموارد البشرية لتدريب 2100 إدارية، وخمسة برامج لإدارة إرشاد الطالبات موجهة إلى المجتمع لتدريب 3750 مستفيدًا، وثمانية برامج لإدارة النشاط الطلابي "بنين" لتدريب ألفَي معلم ورائد نشاط.

وأضاف الغامدي بأن إدارة تقنية المعلومات أطلقت ثمانية برامج لتدريب ألفَي معلمة وإدارية، بينما وجهت إدارة النشاط الطلابي "بنات" عشرة برامج لتدريب ثلاثة آلاف مشرفة ورائدة نشاط، و22 برنامجًا لتدريب ستة آلاف طالبة وعدد من أولياء الأمور.