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إحباط محاولة تهريب 5.2 مليون قرص مخدر داخل شحنة فاكهة بميناء جدة

القبض على 4 متهمين في القضية وإحالتهم للنيابة العامة

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت - بتوفيق الله - عن إحباط محاولة تهريب (5,200,000) قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة فاكهة البرتقال.

وأشار إلى أنه تمت متابعتها وضبطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بميناء جدة الإسلامي.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمدينة عرعر، وهم (4) متهمين، منهم مواطنان، ومقيم ووافد من الجنسية السورية.

وأكد النقيب "النجيدي"، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم للنيابة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إحباط محاولة تهريب 5.2 مليون قرص مخدر داخل شحنة فاكهة بميناء جدة
سبق

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت - بتوفيق الله - عن إحباط محاولة تهريب (5,200,000) قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة فاكهة البرتقال.

وأشار إلى أنه تمت متابعتها وضبطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بميناء جدة الإسلامي.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمدينة عرعر، وهم (4) متهمين، منهم مواطنان، ومقيم ووافد من الجنسية السورية.

وأكد النقيب "النجيدي"، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم للنيابة العامة.

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
06:07 PM
اخر تعديل
17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
12:12 AM

إحباط محاولة تهريب 5.2 مليون قرص مخدر داخل شحنة فاكهة بميناء جدة

القبض على 4 متهمين في القضية وإحالتهم للنيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
18
10,548

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت - بتوفيق الله - عن إحباط محاولة تهريب (5,200,000) قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة فاكهة البرتقال.

وأشار إلى أنه تمت متابعتها وضبطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بميناء جدة الإسلامي.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمدينة عرعر، وهم (4) متهمين، منهم مواطنان، ومقيم ووافد من الجنسية السورية.

وأكد النقيب "النجيدي"، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم للنيابة العامة.

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