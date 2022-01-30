النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحرارة عند 60.. كيف تقلل استهلاك سخانك في الشتاء؟ إليك وصايا "لتبقى"

فيما تنصحك باستخدام "تأكد" ليساعدك على التحقق من سريان "علامة الجودة"

أوصت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، وصايا عدة من شأنها تقليل استهلاك طاقة السخان مع أجواء الشتاء الباردة، إضافة إلى استمرار أعمال الصيانة الدورية.

ومن بين الوصايا والتعليمات، ضرورة ضبط درجة حرارة سخان المياه في المنزل عند 60 درجة مئوية، وأيضاً إطفاؤه في حال كنت خارج المنزل فترة طويلة.

وقالت الحملة، إن ذلك من شأنه أن يوفر درجة حرارة آمنة، وفي استهلاك الطاقة، كما أوصت بعمل صيانة دورية لسخان المياه؛ للتأكد من سلامته وصلاحيته للاستخدام، وعند الشراء يوصى باختيار سخان المياه الأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة "المستوى الأخضر"، وكذلك اختيار الحجم المناسب للمنزل وفق الاستخدام.

ونصحت "#لتبقى" باستخدام تطبيق "تأكد" الذي يساعد المستهلك على التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على أجهزة سخانات المياه.

كفاءة المركز السعودي لكفاءة الطاقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الحرارة عند 60.. كيف تقلل استهلاك سخانك في الشتاء؟ إليك وصايا "لتبقى"
سبق

أوصت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، وصايا عدة من شأنها تقليل استهلاك طاقة السخان مع أجواء الشتاء الباردة، إضافة إلى استمرار أعمال الصيانة الدورية.

ومن بين الوصايا والتعليمات، ضرورة ضبط درجة حرارة سخان المياه في المنزل عند 60 درجة مئوية، وأيضاً إطفاؤه في حال كنت خارج المنزل فترة طويلة.

وقالت الحملة، إن ذلك من شأنه أن يوفر درجة حرارة آمنة، وفي استهلاك الطاقة، كما أوصت بعمل صيانة دورية لسخان المياه؛ للتأكد من سلامته وصلاحيته للاستخدام، وعند الشراء يوصى باختيار سخان المياه الأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة "المستوى الأخضر"، وكذلك اختيار الحجم المناسب للمنزل وفق الاستخدام.

ونصحت "#لتبقى" باستخدام تطبيق "تأكد" الذي يساعد المستهلك على التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على أجهزة سخانات المياه.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
08:52 AM

الحرارة عند 60.. كيف تقلل استهلاك سخانك في الشتاء؟ إليك وصايا "لتبقى"

فيما تنصحك باستخدام "تأكد" ليساعدك على التحقق من سريان "علامة الجودة"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
460

أوصت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، وصايا عدة من شأنها تقليل استهلاك طاقة السخان مع أجواء الشتاء الباردة، إضافة إلى استمرار أعمال الصيانة الدورية.

ومن بين الوصايا والتعليمات، ضرورة ضبط درجة حرارة سخان المياه في المنزل عند 60 درجة مئوية، وأيضاً إطفاؤه في حال كنت خارج المنزل فترة طويلة.

وقالت الحملة، إن ذلك من شأنه أن يوفر درجة حرارة آمنة، وفي استهلاك الطاقة، كما أوصت بعمل صيانة دورية لسخان المياه؛ للتأكد من سلامته وصلاحيته للاستخدام، وعند الشراء يوصى باختيار سخان المياه الأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة "المستوى الأخضر"، وكذلك اختيار الحجم المناسب للمنزل وفق الاستخدام.

ونصحت "#لتبقى" باستخدام تطبيق "تأكد" الذي يساعد المستهلك على التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على أجهزة سخانات المياه.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,026
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,788
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,939
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,785

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة