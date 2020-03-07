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السديس: أمر سام كريم بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين

اعتباراً من فجر اليوم السبت وفق الخطة المرسومة

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس صدور الأمر السامي الكريم من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله- بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتباراً من فجر اليوم السبت وفق الخطة المرسومة لذلك.

وفي هذا الإطار أكد الشيخ السديس على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع كافة العاملين في المسجد الحرام لخدمة مرتاديه.

ونوه السديس بحرص ومتابعة القيادة الرشيدة -أيدها الله- على توفير سبل الراحة والطمأنينة والأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.

الحرم المكي الكعبة المشرفة صحن المطاف فيروس كورونا الجديد عبدالرحمن السديس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السديس: أمر سام كريم بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين
سبق

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس صدور الأمر السامي الكريم من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله- بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتباراً من فجر اليوم السبت وفق الخطة المرسومة لذلك.

وفي هذا الإطار أكد الشيخ السديس على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع كافة العاملين في المسجد الحرام لخدمة مرتاديه.

ونوه السديس بحرص ومتابعة القيادة الرشيدة -أيدها الله- على توفير سبل الراحة والطمأنينة والأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
12:36 AM
اخر تعديل
07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
01:08 AM

السديس: أمر سام كريم بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين

اعتباراً من فجر اليوم السبت وفق الخطة المرسومة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
4,908

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس صدور الأمر السامي الكريم من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله- بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتباراً من فجر اليوم السبت وفق الخطة المرسومة لذلك.

وفي هذا الإطار أكد الشيخ السديس على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع كافة العاملين في المسجد الحرام لخدمة مرتاديه.

ونوه السديس بحرص ومتابعة القيادة الرشيدة -أيدها الله- على توفير سبل الراحة والطمأنينة والأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.

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