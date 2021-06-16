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حدث نادر لم يقع منذ 153 عاماً.. نسر مصري عملاق يظهر في بريطانيا

يُعتقد أنه قدِم إلى جزر سيلي من شمال فرنسا

ظهر نسر مصري في جزر سيلي البريطانية الاثنين الماضي، في حدث نادر لم يقع منذ 153 عاماً، بحسب ما ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اليوم الأربعاء.


وبينت "الإندبندنت" أن الطائر العملاق المفترس، الذي له وجه أصفر لامع مميز، ورجل من الريش، ظهر الاثنين في جزر سيلي، حيث أخذ يحلق فوق منارة بينينيس، وأشجار الصنوبر في جزيرة تريسكو.

وأشارت الصحيفة إلى أن هي المرة الأولى، التي يتم فيها رصد هذا النوع من الطيور في المملكة المتحدة منذ 153 عاماً، والمرة الثالثة، التي يظهر فيها هناك منذ الأزل، وكانت المرتان السابقتان في عامي 1825 و1868.

وأوضحت أن ويل واجستاف الأستاذ الرائد في علم الطيور، ورئيس مجلس إدارة منظمة "طيور جزر سيلي" المسؤولة عن تتبع نشاط الطيور بهذه المنطقة، رصد الطائر المصري والتقط صور له، معرباً عن دهشته من عدم تصديق ما رآه.

من ناحيتها، أفادت منظمة "بيرد لايف إنترناشيونال"، بأنه لم يتبق سوى ما بين 12 ألف و38 ألف نسر مصري في العالم، وهم موزعون ما بين جنوب أوروبا، وشمال أفريقيا، وجنوب غربي آسيا.

ويُعتقد أن النسر المصري الذي رُصد في جزر سيلي جاء من شمال فرنسا.

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حدث نادر لم يقع منذ 153 عاماً.. نسر مصري عملاق يظهر في بريطانيا
سبق

ظهر نسر مصري في جزر سيلي البريطانية الاثنين الماضي، في حدث نادر لم يقع منذ 153 عاماً، بحسب ما ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اليوم الأربعاء.


وبينت "الإندبندنت" أن الطائر العملاق المفترس، الذي له وجه أصفر لامع مميز، ورجل من الريش، ظهر الاثنين في جزر سيلي، حيث أخذ يحلق فوق منارة بينينيس، وأشجار الصنوبر في جزيرة تريسكو.

وأشارت الصحيفة إلى أن هي المرة الأولى، التي يتم فيها رصد هذا النوع من الطيور في المملكة المتحدة منذ 153 عاماً، والمرة الثالثة، التي يظهر فيها هناك منذ الأزل، وكانت المرتان السابقتان في عامي 1825 و1868.

وأوضحت أن ويل واجستاف الأستاذ الرائد في علم الطيور، ورئيس مجلس إدارة منظمة "طيور جزر سيلي" المسؤولة عن تتبع نشاط الطيور بهذه المنطقة، رصد الطائر المصري والتقط صور له، معرباً عن دهشته من عدم تصديق ما رآه.

من ناحيتها، أفادت منظمة "بيرد لايف إنترناشيونال"، بأنه لم يتبق سوى ما بين 12 ألف و38 ألف نسر مصري في العالم، وهم موزعون ما بين جنوب أوروبا، وشمال أفريقيا، وجنوب غربي آسيا.

ويُعتقد أن النسر المصري الذي رُصد في جزر سيلي جاء من شمال فرنسا.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
02:40 PM

حدث نادر لم يقع منذ 153 عاماً.. نسر مصري عملاق يظهر في بريطانيا

يُعتقد أنه قدِم إلى جزر سيلي من شمال فرنسا

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
1,521

ظهر نسر مصري في جزر سيلي البريطانية الاثنين الماضي، في حدث نادر لم يقع منذ 153 عاماً، بحسب ما ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اليوم الأربعاء.


وبينت "الإندبندنت" أن الطائر العملاق المفترس، الذي له وجه أصفر لامع مميز، ورجل من الريش، ظهر الاثنين في جزر سيلي، حيث أخذ يحلق فوق منارة بينينيس، وأشجار الصنوبر في جزيرة تريسكو.

وأشارت الصحيفة إلى أن هي المرة الأولى، التي يتم فيها رصد هذا النوع من الطيور في المملكة المتحدة منذ 153 عاماً، والمرة الثالثة، التي يظهر فيها هناك منذ الأزل، وكانت المرتان السابقتان في عامي 1825 و1868.

وأوضحت أن ويل واجستاف الأستاذ الرائد في علم الطيور، ورئيس مجلس إدارة منظمة "طيور جزر سيلي" المسؤولة عن تتبع نشاط الطيور بهذه المنطقة، رصد الطائر المصري والتقط صور له، معرباً عن دهشته من عدم تصديق ما رآه.

من ناحيتها، أفادت منظمة "بيرد لايف إنترناشيونال"، بأنه لم يتبق سوى ما بين 12 ألف و38 ألف نسر مصري في العالم، وهم موزعون ما بين جنوب أوروبا، وشمال أفريقيا، وجنوب غربي آسيا.

ويُعتقد أن النسر المصري الذي رُصد في جزر سيلي جاء من شمال فرنسا.

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