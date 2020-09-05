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"الصحة": تسجيل 791 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 779 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في الكويت.. 720 إصابة جديدة و3 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية

إجمالي الإصابات 88963 والوفيات 540 حالة

سجلت الكويت 720 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 88963 حالة، في حين سجلت 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 540 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.
وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 486 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 79903 حالات.

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كورونا في الكويت.. 720 إصابة جديدة و3 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية
سبق

سجلت الكويت 720 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 88963 حالة، في حين سجلت 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 540 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.
وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 486 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 79903 حالات.

05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442
04:34 PM

كورونا في الكويت.. 720 إصابة جديدة و3 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية

إجمالي الإصابات 88963 والوفيات 540 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
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سجلت الكويت 720 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 88963 حالة، في حين سجلت 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 540 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.
وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 486 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 79903 حالات.

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