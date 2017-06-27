اتحاد القدم يعلن بداية فترة التسجيل الأولى لأندية دورينا للموسم الرياضي 2021-2022

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم انطلاق فترة التسجيل الأولى لأندية دورينا للموسم الرياضي 2021-2022 ابتداء من اليوم الأحد الـ27 من يونيو الجاري.



وحدَّد اتحاد القدم نهاية الميركاتو الصيفي لعام 2021م لأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس، بينما ستكون نهاية فترة الانتقالات الصيفية لأندية الدرجة الأولى يوم الثامن من سبتمبر القادم، في حين تنتهي فترة التسجيل الأولى لأندية الدرجة الثانية في 18 سبتمبر القادم، أما نهاية فترة التسجيل بالنسبة لأندية الدرجتَيْن الثالثة والرابعة فستكون في 18 أكتوبر، بينما سيكون الـ30 من نوفمبر موعدًا لنهاية فترة الانتقالات للفئات السنية.