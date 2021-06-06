النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصين تسجّل 30 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات

23 حالة منها واردة من الخارج

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إنها سجّلت 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن 23 حالة من الإصابات الجديدة واردة من الخارج، ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس في بر الصين الرئيس 91248، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الصين تسجّل 30 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات
سبق

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إنها سجّلت 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن 23 حالة من الإصابات الجديدة واردة من الخارج، ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس في بر الصين الرئيس 91248، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
08:19 AM

الصين تسجّل 30 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات

23 حالة منها واردة من الخارج

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
1
581

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إنها سجّلت 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن 23 حالة من الإصابات الجديدة واردة من الخارج، ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس في بر الصين الرئيس 91248، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,363
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,935
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,946
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,599

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة