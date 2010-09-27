النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحة بيشة" تحتفي بذكرى اليوم الوطني الـ 90

احتفلت "صحة بيشة"، صباح اليوم، عبر الاتصال المرئي، بذكرى اليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية، برعاية مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة فالح بن ناصر الشهراني.

وفي كلمته في الحفل المعد بتلك المناسبة، رفع مدير الشؤون الصحية باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات "صحة بيشة"، أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى كافة الأسرة المالكة الكريمة وإلى الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني التسعين.

من ناحيته، قدم "الشهراني" شكره وتقديره لجميع منسوبي ومنسوبات صحة بيشة على ما يقدمونه من أجل الوطن والمواطن من تفان، وذلك خلال جهودهم في التصدي لجائحة كورونا.

وأوضحت "صحة بيشة" أن الاحتفالات بالمناسبة الوطنية الغالية انطلقت منذ يوم الأربعاء الماضي في مختلف المنشآت الصحية التابعة لصحة بيشة، وهي: محافظة بيشة وبلقرن وتثليث، والأمواه، حيث توشحت المباني اللون الأخضر، وقُدّمت برامج توعوية وإرشادية، وبرامج نوعية متميزة، تنسجم مع هذه الذكرى العظيمة، وترتقي لمثل هذا الحدث التاريخي الكبير الذي يظهر للعالم أجمع النهضة العمرانية والاقتصادية والعلمية، والتي واكبت بداية التأسيس حتى يومنا هذا، فأصبح وطننا يشار له بالبنان في التقدم والرقي والتطور.


الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"صحة بيشة" تحتفي بذكرى اليوم الوطني الـ 90
سبق

احتفلت "صحة بيشة"، صباح اليوم، عبر الاتصال المرئي، بذكرى اليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية، برعاية مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة فالح بن ناصر الشهراني.

وفي كلمته في الحفل المعد بتلك المناسبة، رفع مدير الشؤون الصحية باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات "صحة بيشة"، أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى كافة الأسرة المالكة الكريمة وإلى الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني التسعين.

من ناحيته، قدم "الشهراني" شكره وتقديره لجميع منسوبي ومنسوبات صحة بيشة على ما يقدمونه من أجل الوطن والمواطن من تفان، وذلك خلال جهودهم في التصدي لجائحة كورونا.

وأوضحت "صحة بيشة" أن الاحتفالات بالمناسبة الوطنية الغالية انطلقت منذ يوم الأربعاء الماضي في مختلف المنشآت الصحية التابعة لصحة بيشة، وهي: محافظة بيشة وبلقرن وتثليث، والأمواه، حيث توشحت المباني اللون الأخضر، وقُدّمت برامج توعوية وإرشادية، وبرامج نوعية متميزة، تنسجم مع هذه الذكرى العظيمة، وترتقي لمثل هذا الحدث التاريخي الكبير الذي يظهر للعالم أجمع النهضة العمرانية والاقتصادية والعلمية، والتي واكبت بداية التأسيس حتى يومنا هذا، فأصبح وطننا يشار له بالبنان في التقدم والرقي والتطور.


27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
07:49 PM

"صحة بيشة" تحتفي بذكرى اليوم الوطني الـ 90

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
0
78

احتفلت "صحة بيشة"، صباح اليوم، عبر الاتصال المرئي، بذكرى اليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية، برعاية مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة فالح بن ناصر الشهراني.

وفي كلمته في الحفل المعد بتلك المناسبة، رفع مدير الشؤون الصحية باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات "صحة بيشة"، أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى كافة الأسرة المالكة الكريمة وإلى الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني التسعين.

من ناحيته، قدم "الشهراني" شكره وتقديره لجميع منسوبي ومنسوبات صحة بيشة على ما يقدمونه من أجل الوطن والمواطن من تفان، وذلك خلال جهودهم في التصدي لجائحة كورونا.

وأوضحت "صحة بيشة" أن الاحتفالات بالمناسبة الوطنية الغالية انطلقت منذ يوم الأربعاء الماضي في مختلف المنشآت الصحية التابعة لصحة بيشة، وهي: محافظة بيشة وبلقرن وتثليث، والأمواه، حيث توشحت المباني اللون الأخضر، وقُدّمت برامج توعوية وإرشادية، وبرامج نوعية متميزة، تنسجم مع هذه الذكرى العظيمة، وترتقي لمثل هذا الحدث التاريخي الكبير الذي يظهر للعالم أجمع النهضة العمرانية والاقتصادية والعلمية، والتي واكبت بداية التأسيس حتى يومنا هذا، فأصبح وطننا يشار له بالبنان في التقدم والرقي والتطور.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,395
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,152
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,129
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,877

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ
دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

محمد الصيعري
تسعون عامًا من البناء والعطاء

تسعون عامًا من البناء والعطاء

صالح مطر الغامدي
كرفتة "المايسترو"

كرفتة "المايسترو"

أحمد عجب
ألمُك ليس سلعة..!

ألمُك ليس سلعة..!

أفنان آل زايد
وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

تركي بن خالد الخليف
إلى الأمام يا وطن

إلى الأمام يا وطن

ماجد البريكان
همة نحو القمة

همة نحو القمة

خالد الشبانة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة