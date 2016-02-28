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"المنظمة العربية للهلال الأحمر" تندِّد بتكرار استهداف السعودية: عبث وانتهاك للقانون الدولي

دعت المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته أمام الهجمات المتكررة

ندَّدت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بتكرار استهداف المناطق المدنية السعودية بالصواريخ الباليستية.

وقال الأمين العام للمنظمة، الدكتور صالح بن حمد التويجري، في بيان تنشره "سبق": "إن توجيه طائرات مسيَّرة وصواريخ باليستية إلى الأراضي السعودية مستهدفة مناطق سكان مدنيين هو عبث عسكري، وتجاوز للمواثيق الدولية، وانتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف 1949، والبروتوكولَين الملحقَين بها 1977".

ودعا "التويجري" المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته أمام هذه الهجمات المتكررة لضمان منعها، وإيقاف مرتكبي تلك الأعمال الإرهابية التي تمارَس ضد الإنسانية.

المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخ باليستي طائرات مسيرة صواريخ باليستية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المنظمة العربية للهلال الأحمر" تندِّد بتكرار استهداف السعودية: عبث وانتهاك للقانون الدولي
سبق

ندَّدت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بتكرار استهداف المناطق المدنية السعودية بالصواريخ الباليستية.

وقال الأمين العام للمنظمة، الدكتور صالح بن حمد التويجري، في بيان تنشره "سبق": "إن توجيه طائرات مسيَّرة وصواريخ باليستية إلى الأراضي السعودية مستهدفة مناطق سكان مدنيين هو عبث عسكري، وتجاوز للمواثيق الدولية، وانتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف 1949، والبروتوكولَين الملحقَين بها 1977".

ودعا "التويجري" المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته أمام هذه الهجمات المتكررة لضمان منعها، وإيقاف مرتكبي تلك الأعمال الإرهابية التي تمارَس ضد الإنسانية.

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
11:36 PM

"المنظمة العربية للهلال الأحمر" تندِّد بتكرار استهداف السعودية: عبث وانتهاك للقانون الدولي

دعت المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته أمام الهجمات المتكررة

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فهد العتيبي - الرياض
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ندَّدت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بتكرار استهداف المناطق المدنية السعودية بالصواريخ الباليستية.

وقال الأمين العام للمنظمة، الدكتور صالح بن حمد التويجري، في بيان تنشره "سبق": "إن توجيه طائرات مسيَّرة وصواريخ باليستية إلى الأراضي السعودية مستهدفة مناطق سكان مدنيين هو عبث عسكري، وتجاوز للمواثيق الدولية، وانتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف 1949، والبروتوكولَين الملحقَين بها 1977".

ودعا "التويجري" المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته أمام هذه الهجمات المتكررة لضمان منعها، وإيقاف مرتكبي تلك الأعمال الإرهابية التي تمارَس ضد الإنسانية.

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