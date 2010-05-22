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اسم برز في حادثة "مقتحم منبر الحرم".. صورة لـ "الزهراني" يرسمها شعر وإشادة

جندي من البواسل سطر مجداً عظيماً في التفاني والتضحية حين تصدّى للمعتدي

أشاد عددٌ من المغرّدين بيقظة رجال الأمن في المسجد الحرام بمن فيهم البطل وكيل رقيب محمد بن علي الزهراني، الذي برز اسمه بعد أن تصدّى بمساعدة زملائه للشخص الذي حاول الصعود على منبر الحرم المكي الشريف في أثناء خطبة الجمعة، أمس، بالمسجد الحرام.

وكتب الشاعر خالد بن جلسه؛ أبياتاً قال فيها:

"أنا شفت لي مقطع تداول في الجوال

لرجل أمن وقف كنه الجيش وحداني

وقف دون إمام البيت وقفة مية رجال

شجاعته ترهب كل خاين وعدواني

قبل يظهرون اسمه في بطاقة الأحوال

عرفت أنه أصلا خزمري نسل زهراني".

وقال الشاعر الدكتور عبدالواحد الزهراني؛ ناشراً صورة للبطل وكيل رقيب محمد بن علي الزهراني: "‏أحد جنودنا البواسل من أبناء قرية مولغ الوكيل رقيب محمد بن علي الزهراني؛ يسطر اليوم مجداً عظيماً في التفاني والتضحية، حيث تصدّى للمعتدي على إمام الحرم الشريف الشيخ بندر بليلة، نسأل الله أن يحفظه ويكتب أجره على ما قام به".

وكتب خالد الزهراني؛ تحت وسم #الحرم_المكي: "‏أحد جنودنا البواسل وأبناء قريتي الغالية ‎مولغ الوكيل رقيب محمد بن علي الزهراني؛ يسطر اليوم مجداً عظيماً في التفاني والتضحية حيث تصدّى للمعتدي على إمام الحرم الشريف الشيخ بندر بليلة، نسأل الله أن يحفظه ويكتب أجره على ما قدّم للمسلمين وللوطن الغالي".

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، قد صرح أمس، أن الجهات الأمنية أوقفت شخصاً حاول الصعود على منبر الحرم المكي في أثناء خطبة الجمعة بالمسجد الحرام، وقال المتحدث: "تمّ استكمال الإجراءات النظامية بحقه".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اسم برز في حادثة "مقتحم منبر الحرم".. صورة لـ "الزهراني" يرسمها شعر وإشادة
سبق

أشاد عددٌ من المغرّدين بيقظة رجال الأمن في المسجد الحرام بمن فيهم البطل وكيل رقيب محمد بن علي الزهراني، الذي برز اسمه بعد أن تصدّى بمساعدة زملائه للشخص الذي حاول الصعود على منبر الحرم المكي الشريف في أثناء خطبة الجمعة، أمس، بالمسجد الحرام.

وكتب الشاعر خالد بن جلسه؛ أبياتاً قال فيها:

"أنا شفت لي مقطع تداول في الجوال

لرجل أمن وقف كنه الجيش وحداني

وقف دون إمام البيت وقفة مية رجال

شجاعته ترهب كل خاين وعدواني

قبل يظهرون اسمه في بطاقة الأحوال

عرفت أنه أصلا خزمري نسل زهراني".

وقال الشاعر الدكتور عبدالواحد الزهراني؛ ناشراً صورة للبطل وكيل رقيب محمد بن علي الزهراني: "‏أحد جنودنا البواسل من أبناء قرية مولغ الوكيل رقيب محمد بن علي الزهراني؛ يسطر اليوم مجداً عظيماً في التفاني والتضحية، حيث تصدّى للمعتدي على إمام الحرم الشريف الشيخ بندر بليلة، نسأل الله أن يحفظه ويكتب أجره على ما قام به".

وكتب خالد الزهراني؛ تحت وسم #الحرم_المكي: "‏أحد جنودنا البواسل وأبناء قريتي الغالية ‎مولغ الوكيل رقيب محمد بن علي الزهراني؛ يسطر اليوم مجداً عظيماً في التفاني والتضحية حيث تصدّى للمعتدي على إمام الحرم الشريف الشيخ بندر بليلة، نسأل الله أن يحفظه ويكتب أجره على ما قدّم للمسلمين وللوطن الغالي".

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، قد صرح أمس، أن الجهات الأمنية أوقفت شخصاً حاول الصعود على منبر الحرم المكي في أثناء خطبة الجمعة بالمسجد الحرام، وقال المتحدث: "تمّ استكمال الإجراءات النظامية بحقه".

22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
11:29 AM

اسم برز في حادثة "مقتحم منبر الحرم".. صورة لـ "الزهراني" يرسمها شعر وإشادة

جندي من البواسل سطر مجداً عظيماً في التفاني والتضحية حين تصدّى للمعتدي

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
12
32,556

أشاد عددٌ من المغرّدين بيقظة رجال الأمن في المسجد الحرام بمن فيهم البطل وكيل رقيب محمد بن علي الزهراني، الذي برز اسمه بعد أن تصدّى بمساعدة زملائه للشخص الذي حاول الصعود على منبر الحرم المكي الشريف في أثناء خطبة الجمعة، أمس، بالمسجد الحرام.

وكتب الشاعر خالد بن جلسه؛ أبياتاً قال فيها:

"أنا شفت لي مقطع تداول في الجوال

لرجل أمن وقف كنه الجيش وحداني

وقف دون إمام البيت وقفة مية رجال

شجاعته ترهب كل خاين وعدواني

قبل يظهرون اسمه في بطاقة الأحوال

عرفت أنه أصلا خزمري نسل زهراني".

وقال الشاعر الدكتور عبدالواحد الزهراني؛ ناشراً صورة للبطل وكيل رقيب محمد بن علي الزهراني: "‏أحد جنودنا البواسل من أبناء قرية مولغ الوكيل رقيب محمد بن علي الزهراني؛ يسطر اليوم مجداً عظيماً في التفاني والتضحية، حيث تصدّى للمعتدي على إمام الحرم الشريف الشيخ بندر بليلة، نسأل الله أن يحفظه ويكتب أجره على ما قام به".

وكتب خالد الزهراني؛ تحت وسم #الحرم_المكي: "‏أحد جنودنا البواسل وأبناء قريتي الغالية ‎مولغ الوكيل رقيب محمد بن علي الزهراني؛ يسطر اليوم مجداً عظيماً في التفاني والتضحية حيث تصدّى للمعتدي على إمام الحرم الشريف الشيخ بندر بليلة، نسأل الله أن يحفظه ويكتب أجره على ما قدّم للمسلمين وللوطن الغالي".

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، قد صرح أمس، أن الجهات الأمنية أوقفت شخصاً حاول الصعود على منبر الحرم المكي في أثناء خطبة الجمعة بالمسجد الحرام، وقال المتحدث: "تمّ استكمال الإجراءات النظامية بحقه".

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