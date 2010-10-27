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مطار الملك فهد الدولي ينضم لحملة "لنجعلها خضراء"

"الحربي": نهدف إلى أن نجعل المطار صديقًا للبيئة

دشَّنت شركة مطارات الدمام انضمامها لحملة (لنجعلها خضراء) التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي.

وحضر التدشين الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام فهد بن سليمان الحربي، والمهندس عامر بن علي المطيري المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى مجموعة من منسوبي الجهتين. وقد شارك الحضور كافة بغرس النباتات في أحد المواقع المخصصة لاحتضان الحملة في نطاق حرم مطار الملك فهد الدولي.

وخلال التدشين علّق الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام فهد بن سليمان الحربي قائلاً: "إننا سعداء بالانضمام لهذه المبادرة الوطنية. وأود أن أتقدم بالشكر الجزيل لوزارة البيئة والمياه والزراعة على تعاونها المتميز لتفعيل مشاركتنا في حملة لنجعلها خضراء. ونتطلع إلى شراكات أخرى مستقبلية بمشيئة الله".

وأضاف الحربي: "وسوف تتضمن مشاركتنا سلسلة من المبادرات التفاعلية بالتعاون مع العديد من شركائنا لتغطية المساحات التابعة للمطار بالنباتات قدر الإمكان".

واختتم الحربي تصريحه قائلاً: "تأتي مشاركتنا في هذه الحملة كجزء من دور شركة مطارات الدمام للمساهمة في التنمية المستدامة بالمنطقة الشرقية، بجانب طموحنا الكبير في تحويل مطار الملك فهد الدولي إلى أحد أبرز المطارات الصديقة للبيئة على مستوى السعودية والمنطقة. ونستعد حاليًا لتنفيذ خطة تطوير بيئية شاملة بالمطار، سوف تشمل مختلف المبادرات والحلول المتقدمة؛ ليتم إطلاقها على مراحل عدة بإذن الله".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مطار الملك فهد الدولي ينضم لحملة "لنجعلها خضراء"
سبق

دشَّنت شركة مطارات الدمام انضمامها لحملة (لنجعلها خضراء) التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي.

وحضر التدشين الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام فهد بن سليمان الحربي، والمهندس عامر بن علي المطيري المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى مجموعة من منسوبي الجهتين. وقد شارك الحضور كافة بغرس النباتات في أحد المواقع المخصصة لاحتضان الحملة في نطاق حرم مطار الملك فهد الدولي.

وخلال التدشين علّق الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام فهد بن سليمان الحربي قائلاً: "إننا سعداء بالانضمام لهذه المبادرة الوطنية. وأود أن أتقدم بالشكر الجزيل لوزارة البيئة والمياه والزراعة على تعاونها المتميز لتفعيل مشاركتنا في حملة لنجعلها خضراء. ونتطلع إلى شراكات أخرى مستقبلية بمشيئة الله".

وأضاف الحربي: "وسوف تتضمن مشاركتنا سلسلة من المبادرات التفاعلية بالتعاون مع العديد من شركائنا لتغطية المساحات التابعة للمطار بالنباتات قدر الإمكان".

واختتم الحربي تصريحه قائلاً: "تأتي مشاركتنا في هذه الحملة كجزء من دور شركة مطارات الدمام للمساهمة في التنمية المستدامة بالمنطقة الشرقية، بجانب طموحنا الكبير في تحويل مطار الملك فهد الدولي إلى أحد أبرز المطارات الصديقة للبيئة على مستوى السعودية والمنطقة. ونستعد حاليًا لتنفيذ خطة تطوير بيئية شاملة بالمطار، سوف تشمل مختلف المبادرات والحلول المتقدمة؛ ليتم إطلاقها على مراحل عدة بإذن الله".

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
10:57 PM

مطار الملك فهد الدولي ينضم لحملة "لنجعلها خضراء"

"الحربي": نهدف إلى أن نجعل المطار صديقًا للبيئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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دشَّنت شركة مطارات الدمام انضمامها لحملة (لنجعلها خضراء) التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي.

وحضر التدشين الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام فهد بن سليمان الحربي، والمهندس عامر بن علي المطيري المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى مجموعة من منسوبي الجهتين. وقد شارك الحضور كافة بغرس النباتات في أحد المواقع المخصصة لاحتضان الحملة في نطاق حرم مطار الملك فهد الدولي.

وخلال التدشين علّق الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام فهد بن سليمان الحربي قائلاً: "إننا سعداء بالانضمام لهذه المبادرة الوطنية. وأود أن أتقدم بالشكر الجزيل لوزارة البيئة والمياه والزراعة على تعاونها المتميز لتفعيل مشاركتنا في حملة لنجعلها خضراء. ونتطلع إلى شراكات أخرى مستقبلية بمشيئة الله".

وأضاف الحربي: "وسوف تتضمن مشاركتنا سلسلة من المبادرات التفاعلية بالتعاون مع العديد من شركائنا لتغطية المساحات التابعة للمطار بالنباتات قدر الإمكان".

واختتم الحربي تصريحه قائلاً: "تأتي مشاركتنا في هذه الحملة كجزء من دور شركة مطارات الدمام للمساهمة في التنمية المستدامة بالمنطقة الشرقية، بجانب طموحنا الكبير في تحويل مطار الملك فهد الدولي إلى أحد أبرز المطارات الصديقة للبيئة على مستوى السعودية والمنطقة. ونستعد حاليًا لتنفيذ خطة تطوير بيئية شاملة بالمطار، سوف تشمل مختلف المبادرات والحلول المتقدمة؛ ليتم إطلاقها على مراحل عدة بإذن الله".

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