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مساعد الوزير "آل فهيد" يشيد بتجربة "تعليم جازان" في الحد الجنوبي

خلال ترؤسه اجتماعًا مساء أمس حضره عدد من مديري المناطق

أشاد مساعد وزير التعليم، الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، بجهود الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، وتميُّزها في إدارة ملف مدارس الحد الجنوبي، وحرصها على معالجة الفاقد التعليمي، وتقليص نظام الفترات بعد استفادتها من فرص التحسين.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الذي عُقد في الراديسون بلو بمدينة جازان مساء الجمعة، بحضور عدد من مديري التعليم بالمناطق، واستعرضت خلاله الإدارة جهودها بمدارس الحد الجنوبي، ومسارات المباني المدرسية، ومستوى التحصيل الدراسي.

وشملت زيارة مساعد وزير التعليم للمنطقة جولة على المبنى الجديد لمجمع تحفيظ العارضة، واجتماعًا مع مديري التعليم بالمنطقة لمناقشة عدد من الموضوعات في المباني المدرسية، وعرضًا مرئيًّا، قدمته شركة تطوير للمباني.

تعليم جازان وزارة التعليم مساعد وزير التعليم مدارس الحد الجنوبي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مساعد الوزير "آل فهيد" يشيد بتجربة "تعليم جازان" في الحد الجنوبي
سبق

أشاد مساعد وزير التعليم، الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، بجهود الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، وتميُّزها في إدارة ملف مدارس الحد الجنوبي، وحرصها على معالجة الفاقد التعليمي، وتقليص نظام الفترات بعد استفادتها من فرص التحسين.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الذي عُقد في الراديسون بلو بمدينة جازان مساء الجمعة، بحضور عدد من مديري التعليم بالمناطق، واستعرضت خلاله الإدارة جهودها بمدارس الحد الجنوبي، ومسارات المباني المدرسية، ومستوى التحصيل الدراسي.

وشملت زيارة مساعد وزير التعليم للمنطقة جولة على المبنى الجديد لمجمع تحفيظ العارضة، واجتماعًا مع مديري التعليم بالمنطقة لمناقشة عدد من الموضوعات في المباني المدرسية، وعرضًا مرئيًّا، قدمته شركة تطوير للمباني.

28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441
11:53 PM

مساعد الوزير "آل فهيد" يشيد بتجربة "تعليم جازان" في الحد الجنوبي

خلال ترؤسه اجتماعًا مساء أمس حضره عدد من مديري المناطق

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أشاد مساعد وزير التعليم، الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، بجهود الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، وتميُّزها في إدارة ملف مدارس الحد الجنوبي، وحرصها على معالجة الفاقد التعليمي، وتقليص نظام الفترات بعد استفادتها من فرص التحسين.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الذي عُقد في الراديسون بلو بمدينة جازان مساء الجمعة، بحضور عدد من مديري التعليم بالمناطق، واستعرضت خلاله الإدارة جهودها بمدارس الحد الجنوبي، ومسارات المباني المدرسية، ومستوى التحصيل الدراسي.

وشملت زيارة مساعد وزير التعليم للمنطقة جولة على المبنى الجديد لمجمع تحفيظ العارضة، واجتماعًا مع مديري التعليم بالمنطقة لمناقشة عدد من الموضوعات في المباني المدرسية، وعرضًا مرئيًّا، قدمته شركة تطوير للمباني.

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