النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصحة العالمية: "إرشادات جديدة" لـمرضى "كورونا" المستعصين

نصحت باستخدام جرعات مخفّضة من العقاقير المثبطة للتخثر

أصدرت منظمة الصحة العالمية إرشاداتها السريرية الجديدة لمرضى "كوفيد-19" بما في ذلك بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أعراض طويلة الأمد.

ووفق "رويترز" نصحت المنظمة باستخدام جرعات مخفّضة من العقاقير المثبطة للتخثر لمنع تجلط الدم.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة، مارغريت هاريس، في مؤتمر صحفي لهيئة الأمم المتحدة في جنيف، إن فريقاً من الخبراء المستقلين تحت قيادة منظمة الصحة العالمية، موجودون حالياً في مدينة ووهان وسط الصين، حيث تم اكتشاف أولى حالات الإصابة البشرية بفيروس "كورونا" في ديسمبر 2019.
وأضافت: من المقرر أن يغادروا الحجر الصحي خلال اليومين المقبلين لمتابعة عملهم على أصول الفيروس.

ورفضت "هاريس" التعليق على تقارير حول تأخير في اعتماد اللقاحات داخل الاتحاد الأوروبي، وقالت إنها لا تملك بيانات محددة بهذا الصدد.
وأردفت: أولوية منظمة الصحة العالمية هي تلقيح العاملين في القطاع الصحي بجميع البلدان في الأيام المئة الأولى من العام.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الصحة العالمية: "إرشادات جديدة" لـمرضى "كورونا" المستعصين
سبق

أصدرت منظمة الصحة العالمية إرشاداتها السريرية الجديدة لمرضى "كوفيد-19" بما في ذلك بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أعراض طويلة الأمد.

ووفق "رويترز" نصحت المنظمة باستخدام جرعات مخفّضة من العقاقير المثبطة للتخثر لمنع تجلط الدم.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة، مارغريت هاريس، في مؤتمر صحفي لهيئة الأمم المتحدة في جنيف، إن فريقاً من الخبراء المستقلين تحت قيادة منظمة الصحة العالمية، موجودون حالياً في مدينة ووهان وسط الصين، حيث تم اكتشاف أولى حالات الإصابة البشرية بفيروس "كورونا" في ديسمبر 2019.
وأضافت: من المقرر أن يغادروا الحجر الصحي خلال اليومين المقبلين لمتابعة عملهم على أصول الفيروس.

ورفضت "هاريس" التعليق على تقارير حول تأخير في اعتماد اللقاحات داخل الاتحاد الأوروبي، وقالت إنها لا تملك بيانات محددة بهذا الصدد.
وأردفت: أولوية منظمة الصحة العالمية هي تلقيح العاملين في القطاع الصحي بجميع البلدان في الأيام المئة الأولى من العام.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
02:18 PM

الصحة العالمية: "إرشادات جديدة" لـمرضى "كورونا" المستعصين

نصحت باستخدام جرعات مخفّضة من العقاقير المثبطة للتخثر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
88

أصدرت منظمة الصحة العالمية إرشاداتها السريرية الجديدة لمرضى "كوفيد-19" بما في ذلك بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أعراض طويلة الأمد.

ووفق "رويترز" نصحت المنظمة باستخدام جرعات مخفّضة من العقاقير المثبطة للتخثر لمنع تجلط الدم.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة، مارغريت هاريس، في مؤتمر صحفي لهيئة الأمم المتحدة في جنيف، إن فريقاً من الخبراء المستقلين تحت قيادة منظمة الصحة العالمية، موجودون حالياً في مدينة ووهان وسط الصين، حيث تم اكتشاف أولى حالات الإصابة البشرية بفيروس "كورونا" في ديسمبر 2019.
وأضافت: من المقرر أن يغادروا الحجر الصحي خلال اليومين المقبلين لمتابعة عملهم على أصول الفيروس.

ورفضت "هاريس" التعليق على تقارير حول تأخير في اعتماد اللقاحات داخل الاتحاد الأوروبي، وقالت إنها لا تملك بيانات محددة بهذا الصدد.
وأردفت: أولوية منظمة الصحة العالمية هي تلقيح العاملين في القطاع الصحي بجميع البلدان في الأيام المئة الأولى من العام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,590
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,166
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,066
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,986

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة