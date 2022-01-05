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"المطيري" للمرتبة الثانية عشرة بأمانة جدة

أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، قرارًا بترقية وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن زبن الله المطيري، إلى المرتبة الثانية عشرة.

وأعرَبَ "المطيري" عن شكره ‏وتقديره على هذه الثقة؛ مؤكدًا تقديمَه المزيد من الجهد لخدمة الوطن.

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"المطيري" للمرتبة الثانية عشرة بأمانة جدة
سبق

أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، قرارًا بترقية وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن زبن الله المطيري، إلى المرتبة الثانية عشرة.

وأعرَبَ "المطيري" عن شكره ‏وتقديره على هذه الثقة؛ مؤكدًا تقديمَه المزيد من الجهد لخدمة الوطن.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
10:28 AM

"المطيري" للمرتبة الثانية عشرة بأمانة جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، قرارًا بترقية وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن زبن الله المطيري، إلى المرتبة الثانية عشرة.

وأعرَبَ "المطيري" عن شكره ‏وتقديره على هذه الثقة؛ مؤكدًا تقديمَه المزيد من الجهد لخدمة الوطن.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,239
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,249
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,692
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,597

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