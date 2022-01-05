"المطيري" للمرتبة الثانية عشرة بأمانة جدة

أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، قرارًا بترقية وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن زبن الله المطيري، إلى المرتبة الثانية عشرة.

وأعرَبَ "المطيري" عن شكره ‏وتقديره على هذه الثقة؛ مؤكدًا تقديمَه المزيد من الجهد لخدمة الوطن.