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السالم: المملكة تتفوق على أمريكا في "الرهن العقاري"

أكد أن الأجواء في المملكة بعيدة للغاية عن أزمة التعثّر

استبعد المستشار الاقتصادي المتخصص في التمويلات والبنوك، حمزة السالم، حدوث أي تعثر أو أزمة مالية للبنوك السعودية بسبب النمو القياسي في أعداد عقود الرهن العقاري المُقدمة من البنوك والشركات التمويلية.

وأكد في حديثه على حسابه الرسمي عبر منصة "تويتر"؛ أن المملكة بعيدة تمامًا عن أزمة التعثر المالي الأمريكية؛ لأن القروض مضمونة بالرواتب ومن الدولة.

وقال "السالم": أزمة الرهون العقارية التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ظهرت في عام 2007م بسبب منح قروض عقارية ذات مخاطر عالية؛ بعيدة كل البعد عن الاقتصاد السعودي، وأن البنوك المحلية بعيدة تمامًا؛ لأن تعثر 5% من الديون الكلية كان كفيلًا بسقوط البنوك الأمريكية؛ لأن الرهون العقارية هناك مضمونة بالبيوت والاستثمارات؛ وهو ما لا ينطبق لدينا في تجربة الإقراض العقاري من البنوك السعودية؛ إذ إن المنازل في السعودية مضمونة بالراتب والبيت والسجن؛ لذلك فإن التعثر صعب في المملكة، ولو حدث أي تعثر لدى المواطن فالبنوك لا تتحمل شيئًا، بخلاف الوضع في أمريكا؛ فالتعثر كله تتحمله البنوك.

وتطرق إلى صناعة الأدوات المالية والتشديد على تعثر الديون، مضيفًا: ليست بالأمر الدقيق؛ لأن القروض الخطيرة كانت تستخدم كرهون في المشتقات ومتى تعثر الرهن تعثرت معه إلى 17 عقدًا من عقود المشتقات.

وأردف "السالم": هذا كان سبب انفجار فقاعة طفرة الأدوات المالية، في ظلّ التسهيلات الكبيرة للإقراض ونسب الفائدة المنخفضة؛ مما أدى لتضخم سوق الرهن العقاري وتضرر أصحاب الديون.

وتابع: الاقتصاد كالإنسان؛ لا بد أن يمرض ولا بد أن يسقط بعد فترة ركض طويلة، على حد وصفه، ولا بد أن يقوم بعد السقوط، وهذا هو السبب الجوهري لكل الدورات؛ يبدأ المرض بفيروس ثم يتحول إلى مرض، أما في عام 2008م، كان المرض خطيرًا؛ لأن نمو العقود في السابق كان قائمًا على صناعة الأدوات المالية.

حمزة السالم الرهن العقاري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السالم: المملكة تتفوق على أمريكا في "الرهن العقاري"
سبق

استبعد المستشار الاقتصادي المتخصص في التمويلات والبنوك، حمزة السالم، حدوث أي تعثر أو أزمة مالية للبنوك السعودية بسبب النمو القياسي في أعداد عقود الرهن العقاري المُقدمة من البنوك والشركات التمويلية.

وأكد في حديثه على حسابه الرسمي عبر منصة "تويتر"؛ أن المملكة بعيدة تمامًا عن أزمة التعثر المالي الأمريكية؛ لأن القروض مضمونة بالرواتب ومن الدولة.

وقال "السالم": أزمة الرهون العقارية التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ظهرت في عام 2007م بسبب منح قروض عقارية ذات مخاطر عالية؛ بعيدة كل البعد عن الاقتصاد السعودي، وأن البنوك المحلية بعيدة تمامًا؛ لأن تعثر 5% من الديون الكلية كان كفيلًا بسقوط البنوك الأمريكية؛ لأن الرهون العقارية هناك مضمونة بالبيوت والاستثمارات؛ وهو ما لا ينطبق لدينا في تجربة الإقراض العقاري من البنوك السعودية؛ إذ إن المنازل في السعودية مضمونة بالراتب والبيت والسجن؛ لذلك فإن التعثر صعب في المملكة، ولو حدث أي تعثر لدى المواطن فالبنوك لا تتحمل شيئًا، بخلاف الوضع في أمريكا؛ فالتعثر كله تتحمله البنوك.

وتطرق إلى صناعة الأدوات المالية والتشديد على تعثر الديون، مضيفًا: ليست بالأمر الدقيق؛ لأن القروض الخطيرة كانت تستخدم كرهون في المشتقات ومتى تعثر الرهن تعثرت معه إلى 17 عقدًا من عقود المشتقات.

وأردف "السالم": هذا كان سبب انفجار فقاعة طفرة الأدوات المالية، في ظلّ التسهيلات الكبيرة للإقراض ونسب الفائدة المنخفضة؛ مما أدى لتضخم سوق الرهن العقاري وتضرر أصحاب الديون.

وتابع: الاقتصاد كالإنسان؛ لا بد أن يمرض ولا بد أن يسقط بعد فترة ركض طويلة، على حد وصفه، ولا بد أن يقوم بعد السقوط، وهذا هو السبب الجوهري لكل الدورات؛ يبدأ المرض بفيروس ثم يتحول إلى مرض، أما في عام 2008م، كان المرض خطيرًا؛ لأن نمو العقود في السابق كان قائمًا على صناعة الأدوات المالية.

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
03:20 PM
اخر تعديل
15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
02:46 AM

السالم: المملكة تتفوق على أمريكا في "الرهن العقاري"

أكد أن الأجواء في المملكة بعيدة للغاية عن أزمة التعثّر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
19
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استبعد المستشار الاقتصادي المتخصص في التمويلات والبنوك، حمزة السالم، حدوث أي تعثر أو أزمة مالية للبنوك السعودية بسبب النمو القياسي في أعداد عقود الرهن العقاري المُقدمة من البنوك والشركات التمويلية.

وأكد في حديثه على حسابه الرسمي عبر منصة "تويتر"؛ أن المملكة بعيدة تمامًا عن أزمة التعثر المالي الأمريكية؛ لأن القروض مضمونة بالرواتب ومن الدولة.

وقال "السالم": أزمة الرهون العقارية التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ظهرت في عام 2007م بسبب منح قروض عقارية ذات مخاطر عالية؛ بعيدة كل البعد عن الاقتصاد السعودي، وأن البنوك المحلية بعيدة تمامًا؛ لأن تعثر 5% من الديون الكلية كان كفيلًا بسقوط البنوك الأمريكية؛ لأن الرهون العقارية هناك مضمونة بالبيوت والاستثمارات؛ وهو ما لا ينطبق لدينا في تجربة الإقراض العقاري من البنوك السعودية؛ إذ إن المنازل في السعودية مضمونة بالراتب والبيت والسجن؛ لذلك فإن التعثر صعب في المملكة، ولو حدث أي تعثر لدى المواطن فالبنوك لا تتحمل شيئًا، بخلاف الوضع في أمريكا؛ فالتعثر كله تتحمله البنوك.

وتطرق إلى صناعة الأدوات المالية والتشديد على تعثر الديون، مضيفًا: ليست بالأمر الدقيق؛ لأن القروض الخطيرة كانت تستخدم كرهون في المشتقات ومتى تعثر الرهن تعثرت معه إلى 17 عقدًا من عقود المشتقات.

وأردف "السالم": هذا كان سبب انفجار فقاعة طفرة الأدوات المالية، في ظلّ التسهيلات الكبيرة للإقراض ونسب الفائدة المنخفضة؛ مما أدى لتضخم سوق الرهن العقاري وتضرر أصحاب الديون.

وتابع: الاقتصاد كالإنسان؛ لا بد أن يمرض ولا بد أن يسقط بعد فترة ركض طويلة، على حد وصفه، ولا بد أن يقوم بعد السقوط، وهذا هو السبب الجوهري لكل الدورات؛ يبدأ المرض بفيروس ثم يتحول إلى مرض، أما في عام 2008م، كان المرض خطيرًا؛ لأن نمو العقود في السابق كان قائمًا على صناعة الأدوات المالية.

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