النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غارات إسرائيلية تستهدف عدة مواقع لحركة حماس في غزة

الفصائل الفلسطينية أطلقت مضادات أرضية في أجواء القطاع

استهدفت غارات إسرائيلية، ليل الاثنين- الثلاثاء، عدة مواقع لحركة حماس في قطاع غزة، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، أفادت الأنباء باستهداف موقع لحركة حماس غرب خانيونس، وهو موقع القادسية الذي تعرض لقصف بخمسة صواريخ، فيما قامت طائرات إسرائيلية بشن غارة جديدة في محيط حي الزيتون شرق غزة وفي حي الشجاعية.


من جهتها، أطلقت الفصائل الفلسطينية مضادات أرضية باتجاه الطائرات الإسرائيلية في أجواء قطاع غزة.

كما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل إضاءة في أجواء محيط موقع صوفا شرق رفح.

وكانت إسرائيل قد نفّذت غارات على القطاع السبت الماضي وعززت قواتها على حدوده، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية حينها بأن الطائرات الحربية استهدفت مواقع لفصائل فلسطينية وسط غزة بـ3 صواريخ.

وذكرت وسائل الإعلام أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي استهدفت مواقع مختلفة من القطاع رداً على الأحداث التي شهدتها الحدود السبت بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، حيث أصيب العشرات من الفلسطينيين، فضلا عن جندي إسرائيلي بجراح خطيرة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
غارات إسرائيلية تستهدف عدة مواقع لحركة حماس في غزة
سبق

استهدفت غارات إسرائيلية، ليل الاثنين- الثلاثاء، عدة مواقع لحركة حماس في قطاع غزة، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، أفادت الأنباء باستهداف موقع لحركة حماس غرب خانيونس، وهو موقع القادسية الذي تعرض لقصف بخمسة صواريخ، فيما قامت طائرات إسرائيلية بشن غارة جديدة في محيط حي الزيتون شرق غزة وفي حي الشجاعية.


من جهتها، أطلقت الفصائل الفلسطينية مضادات أرضية باتجاه الطائرات الإسرائيلية في أجواء قطاع غزة.

كما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل إضاءة في أجواء محيط موقع صوفا شرق رفح.

وكانت إسرائيل قد نفّذت غارات على القطاع السبت الماضي وعززت قواتها على حدوده، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية حينها بأن الطائرات الحربية استهدفت مواقع لفصائل فلسطينية وسط غزة بـ3 صواريخ.

وذكرت وسائل الإعلام أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي استهدفت مواقع مختلفة من القطاع رداً على الأحداث التي شهدتها الحدود السبت بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، حيث أصيب العشرات من الفلسطينيين، فضلا عن جندي إسرائيلي بجراح خطيرة.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
12:35 AM

غارات إسرائيلية تستهدف عدة مواقع لحركة حماس في غزة

الفصائل الفلسطينية أطلقت مضادات أرضية في أجواء القطاع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
285

استهدفت غارات إسرائيلية، ليل الاثنين- الثلاثاء، عدة مواقع لحركة حماس في قطاع غزة، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، أفادت الأنباء باستهداف موقع لحركة حماس غرب خانيونس، وهو موقع القادسية الذي تعرض لقصف بخمسة صواريخ، فيما قامت طائرات إسرائيلية بشن غارة جديدة في محيط حي الزيتون شرق غزة وفي حي الشجاعية.


من جهتها، أطلقت الفصائل الفلسطينية مضادات أرضية باتجاه الطائرات الإسرائيلية في أجواء قطاع غزة.

كما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل إضاءة في أجواء محيط موقع صوفا شرق رفح.

وكانت إسرائيل قد نفّذت غارات على القطاع السبت الماضي وعززت قواتها على حدوده، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية حينها بأن الطائرات الحربية استهدفت مواقع لفصائل فلسطينية وسط غزة بـ3 صواريخ.

وذكرت وسائل الإعلام أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي استهدفت مواقع مختلفة من القطاع رداً على الأحداث التي شهدتها الحدود السبت بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، حيث أصيب العشرات من الفلسطينيين، فضلا عن جندي إسرائيلي بجراح خطيرة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,007
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,436
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,698
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,531

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة