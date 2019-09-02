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معلمتان تسيطران على حريق داخل مدرسة شرق القنفذة

استخدمتا طفاية الحريق اليدوية بعد إقفال عداد الكهرباء

تمكّنت معلمتان بمدرسة الطفولة المبكرة وابتدائية القاع شرق القنفذة من إخماد حريق اندلع بسبب تماس كهربائي بأحد المكاتب الإدارية، مستخدمتين طفاية الحريق اليدوية بالمبنى.

وحرصت المعلمتان على إقفال عداد الكهرباء لحصر الحريق قبل انتشاره، إضافة إلى اتباع إجراءات السلامة حفاظاً على سلامة الطالبات والمعلمات.

ووجّهت قائدة المدرسة شكرها للمعلمتين رحمة الشطيري وعلوة الجليمي؛ تقديراً لسرعة التدخل وإنقاذ المدرسة من انتشار الحريق.

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معلمتان تسيطران على حريق داخل مدرسة شرق القنفذة
سبق

تمكّنت معلمتان بمدرسة الطفولة المبكرة وابتدائية القاع شرق القنفذة من إخماد حريق اندلع بسبب تماس كهربائي بأحد المكاتب الإدارية، مستخدمتين طفاية الحريق اليدوية بالمبنى.

وحرصت المعلمتان على إقفال عداد الكهرباء لحصر الحريق قبل انتشاره، إضافة إلى اتباع إجراءات السلامة حفاظاً على سلامة الطالبات والمعلمات.

ووجّهت قائدة المدرسة شكرها للمعلمتين رحمة الشطيري وعلوة الجليمي؛ تقديراً لسرعة التدخل وإنقاذ المدرسة من انتشار الحريق.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
05:09 PM

معلمتان تسيطران على حريق داخل مدرسة شرق القنفذة

استخدمتا طفاية الحريق اليدوية بعد إقفال عداد الكهرباء

A A A
حسن العيسي - القنفذة
6
1,720

تمكّنت معلمتان بمدرسة الطفولة المبكرة وابتدائية القاع شرق القنفذة من إخماد حريق اندلع بسبب تماس كهربائي بأحد المكاتب الإدارية، مستخدمتين طفاية الحريق اليدوية بالمبنى.

وحرصت المعلمتان على إقفال عداد الكهرباء لحصر الحريق قبل انتشاره، إضافة إلى اتباع إجراءات السلامة حفاظاً على سلامة الطالبات والمعلمات.

ووجّهت قائدة المدرسة شكرها للمعلمتين رحمة الشطيري وعلوة الجليمي؛ تقديراً لسرعة التدخل وإنقاذ المدرسة من انتشار الحريق.

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